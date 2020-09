Más de 3.000 personas enfermas tras la fuga de una bacteria de un laboratorio Viernes, 18 de septiembre de 2020 Un total de 3.245 personas dieron positivo en las pruebas a esta bacteria, una cifra establecida tras los análisis realizados. Informaron que no se produjo ninguna transmisión de humano a humano.



Más de 3.000 personas se enfermaron con brucelosis en el noroeste de China después de que en 2019 se escapara una bacteria de una planta biofarmacéutica que produce vacunas para animales, dijeron en las últimas horas autoridades sanitarias.



La brucelosis es una enfermedad transmitida por el ganado o los productos animales, que generalmente no es contagiosa entre los humanos pero puede provocar fiebres, dolor en las articulaciones y de cabeza.



Un total de 3.245 personas dieron positivo en las pruebas a esta bacteria, una cifra establecida tras los análisis realizados desde el incidente, según las autoridades sanitarias de Lanzhou, la capital de la provincia de Gansu, que indicaron que no se produjo ninguna transmisión de humano a humano, informó hoy AFP.



Sobre el incidente, las autoridades explicaron que un laboratorio estatal de la ciudad usó un desinfectante caducado en julio y agosto de 2019 en la producción de vacunas contra la brucelosis para animales, por lo que la esterilización fue incompleta y las bacterias quedaron presentes en las emisiones de gas de la compañía, una planta biofarmacéutica de Lanzhou para la cría de animales.



El gas contaminado se propagó por el aire hasta el cercano Instituto de Investigación Veterinaria, donde infectó a casi 200 personas en diciembre pasado.



La Oficina de Salud de Lanzhou dijo hoy que la bacteria suele proceder de ovejas, vacas o cerdos.



Al laboratorio, que se había disculpado este año, se le revocó la licencia para producir vacunas contra la brucelosis.



Los pacientes recibirán una compensación económica a partir de octubre, según las autoridades de Lanzhou.