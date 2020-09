Corrientes sumó 47 nuevos casos de Coronavirus, 26 en Capital

Viernes, 18 de septiembre de 2020

El parte epidemiológico de la Provincia dio cuenta de que nuevamente se superó los cuarenta contagios en las últimas 24 horas, en la oportunidad son 47, de ellos 26 corresponden a personas que residen en Capital, 12 en San Roque, 1 en Ituzaingó, 2 de Empedrado, 3 de Monte Caseros, 2 de Bella Vista y 1 de Paso de Los Libres.



De esta manera se acumulan a la fecha 881 casos positivos de los cuales se han recuperado 536 personas que fueron dadas de alta. Se encuentran activos a la fecha 331 positivos de los cuales 36 estan internados en el hospital de Campaña, 185 positivos activos corresponden a Capital, 13 a Santo Tomé, 18 a Bella Vista, 5 Paso de los Libres, 84 San Roque, 1 Esquina, 3 Empedrado, 7 Ituzaingó, 7 Mantilla, 4 Concepción, 1 de Tabay y tres de Monte Caseros. Han fallecido a la fecha catorce personas, once de ellas corresponden a Capital, una Paso de los Libres, una a San Roque y una a Ituzaingó. Se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 2420 personas y han concluido esa condición de aislamiento 22114 personas.



El Comité de Crisis, consigna que, si bien es un momento de elevados números de contagios en la provincia, la situación es preocupante pero está controlada, y para que no se incrementen los casos, es muy importante el accionare de la población. Por lo que recomienda no salir de los hogares sino es por cuestiones fundamentales, cumplir con las medidas de higiene, usar barbijo, mantener la distancia de persona a persona, no generar aglomeraciones, no organizar reuniones sociales ni familiares, y cumplir con los horarios y los lugares indicados para las actividades permitidas.