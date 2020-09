Camión embistió a una moto y la conductora no sufrió lesiones Viernes, 18 de septiembre de 2020 En la capital correntina, una mujer que manejaba una motocicleta terminó debajo de un camión y milagrosamente no sufrió ninguna lesión.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró en la siesta de ayer, en la intersección de las calles San Lorenzo y Rivadavia, cuando una mujer que conducía una motocicleta marca Zanella de 110 c. c. terminó bajo las ruedas delanteras de un camión.



Este último vehículo, un Mercedes Benz 1114 de gran porte, destruyó la motocicleta, no obstante, su conductora no resultó herida más allá del “shock” por el accidente. Efectivos de la Comisaría Tercera trabajaron en el lugar para tratar de establecer las causas del siniestro.