Los equipos argentinos vuelven a salir a la cancha por la Copa Libertadores

Jueves, 17 de septiembre de 2020

Desde el martes se disputaron partidos oficiales por la fase de grupos de la Copa Libertadores y hoy será el turno del reinicio de la actividad para los cinco conjuntos argentinos implicados en la competición: Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre.





Racing Club será el primer en decir presente ya que jugará en el Cilindro de Avellaneda ante Nacional de Uruguay desde las 17 horas. El equipo de Sebastián Beccacece lidera el Grupo F con puntaje perfecto tras haberle ganado a Estudiantes de Mérida (1-2) en Venezuela y a Alianza Lima (1-0). Luego le quedará jugar ante el elenco peruano el 23 (21.30), la revancha con el Bolso en Montevideo el 30 (19.15) y cerrará en Mérida el 21 de octubre (19.15).



River Plate irá de visitante ante el poderoso San Pablo a partir de las 19. El Millonario integra el Grupo D junto a Binacional y Liga de Quito, donde los cuatro equipos acumulan tres unidades. El recorrido del conjunto de Marcelo Gallardo seguirá el martes 22 en Perú (21.30), recibirá al Tricolor el miércoles 30 (21.30) y terminará en Ecuador, el 20 del siguiente mes en el mismo horario.





Defensa y Justicia jugará como local al mismo tiempo que el elenco de Núñez frente a Delfín de Ecuador. El Halcón se halla último en la zona G sin puntos, luego de dos derrotas ante el líder Santos (1-2) y Olimpia de Paraguay (1-2). No la tendrá fácil el equipo de Hernán Crespo ya que deberá recibir al elenco paraguayo el miércoles 23, viajar a Manta el 1º de octubre y completar la fase de grupos en Brasil el 20/10.





Boca Juniors está en Asunción para medirse ante Libertad, desde las 21. El Xeneize se posiciona segundo del Grupo H con cuatro tantos, detrás del club dirigido por Ramón Díaz (6), mientras que debajo están Caracas e Independiente de Medellín. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo jugarán la cuarta fecha ante los ecuatorianos, también de visitantes, el jueves 24 (21), luego recibirán a los guaraníes el 29 de este mes (21.30) y culminarán en la Bombonera ante los venezolanos el 22 de octubre.



Por último, Tigre chocará ante Guaraní en condición de visitante, desde las 23. El Matador no suma unidades en la tabla del grupo B, que es liderado por Palmeiras (6), mientras que los paraguayos y Bolívar se encuentran empatados en segundo puesto (3). Los de Pipo Gorosito seguirán su marcha ante el elenco boliviano el martes 22 (19.15), recibirán al elenco aborigen el 1º de octubre (21) y terminarán ante el poderoso Verdao el miércoles 21 (21.30).



LA COTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS ARGENTINOS Y SUS RIVALES



GRUPO B:



Palmeiras 124 millones de dólares



Guaraní 22 millones de dólares



Bolívar 14 millones de dólares



Tigre 7 millones de dólares



GRUPO D:



River 137 millones de dólares



San Pablo 72 millones de dólares



Liga de Quito 20 millones de dólares



Binacional 9 millones de dólares



GRUPO F:



Racing 66 millones de dólares



Nacional de Montevideo 15 millones de dólares



Alianza Lima 9 millones de dólares



Estudiantes de Mérida 6 millones de dólares



GRUPO G:



Santos 57 millones de dólares



Olimpia 22 millones de dólares



Defensa y Justicia 18 millones de dólares



Delfín 16 millones de dólares



GRUPO H:



Boca 107 millones de dólares



Libertad 26 millones de dólares



Independiente Santa Fe 16 millones de dólares



Caracas 9 millones de dólares



Fuente: Transfermarkt





Los detalles del protocolo:



- Las delegaciones serán compuestas por un máximo de 50 representantes, incluidos jugadores y oficiales. La limitación al número de integrantes tiene como objetivo garantizar que se cumplan las cantidades máximas de personas recomendadas por cada sector del estadio en un partido de fútbol.



- Desde el punto de vista económico, resulta esencial el retorno de las dos principales competiciones, es así que la Libertadores y la Sudamericana se reanudarían con un riesgo médico aceptable, sin espectadores o con restricción en el número de espectadores.



- Todos los partidos se jugarán con normalidad, sin condiciones particulares. Se basaría además en las decisiones y las diferentes situaciones puntuales de cada uno de los países.



Consideraciones generales para la reanudación de los partidos:



Jugadores, personal técnico, personal médico y árbitros deberán presentar detección negativa de COVID-19 antes del partido; monitorearse la temperatura durante los entrenamientos y diariamente; tener botellas de bebida personalizadas; lavarse regularmente las manos (al menos antes de entrar y al salir al campo de juego); y uso de mascarillas y protección facial durante los transportes grupales.



Zonificación del estadio:



El club local, se encargará de garantizar que todas las medidas operativas e higiénicas entren en vigor en el estadio. El recinto estará dividido en tres zonas para albergar a un total de no más de 300 personas.



La Zona 1 será la de competición, que incluye campo de juego y alrededores, área técnica, túnel y corredores de accesos al campo de juego, zona de competiciones, vestuarios y otras áreas. A la misma podrán acceder entre 90 y 125 personas.



La Zona 2 es la de gradas, compuesta por puertas del estadio, gradas, áreas de prensa y TV, plataformas de cámara, salas de control y palcos y espacios VIP. Entre 90 y 100 individuos tendrán permitido su estadía.



La Zona 3 incluye el exterior del estadio, que podrá ser ocupado solamente por los TV compound como pueden ser la cabina del VAR, el proveedor de señaletica, además de la seguridad privada, Policía y personal médico. No más de 75 presentes en esta área.



Recomendaciones para viajes y desplazamientos:



Antes de los viajes se deberá cumplir con el protocolo de pruebas COVID-19 citado precedentemente en este protocolo. El tiempo máximo estipulado por la Conmebol que una delegación podrá estar en un país extranjero es el de 72 horas. En ese lapso, el club visitante deberá llegar, hacer el reconocimiento del campo de juego, disputar el partido y marcharse. Siempre siguiendo el protocolo.



Durante los desplazamiento en bus al hotel y aeropuertos se deberá realizar la misma evaluación médica que las realizadas previo a los entrenamientos / partidos (control clínico del médico del club). También se deberá someter al vehículo a una estricta desinfección interna. Todos los que aborden el vehículo deberán utilizar mascarilla y protector facial, mientras que se recomienda en los autobuses la utilización de los asientos de ventanilla, dejando el resto de los asientos libres.



En el hotel se tendrá que asignar habitaciones singles para todos los integrantes de la delegación. Se debe evitar desplazamientos innecesarios y lugares donde podría haber aglomeraciones, el uso de los ascensores, en la medida de los posible. Además, las comidas deberán ser en áreas aisladas y exclusivas para cada delegación, respetando la distancia entre terceros de al menos 2 metros.



El día del partido se recomienda utilizar el menor tiempo posible los vestuarios y dejar las puertas y ventanas del mismo abiertas para la circulación del aire. Además, a las duchas o espacios reducidos solo podrán acceder un grupo mínimo de personas siempre manteniendo los dos metros de distancia. Los túneles y accesos no se deberán utilizar en simultáneo entre las delegaciones, tampoco se permitirán fotos de los equipos, de los capitanes o apretones de manos.



Durante el juego, se prohíbe escupir y sudar la nariz en el área de competición, besar el balón y celebrar los goles en grupo. Tampoco intercambiar camisetas o cualquier otra parte de la indumentaria con los rivales. Los entrenadores podrán quitarse la mascarilla solo para dar indicaciones a los jugadores desde el área técnica, excluyendo el banco de reserva.



Después del encuentro el área de trabajo de prensa y la zona mixta no estarán disponibles. Solo se llevará a cabo una conferencia de prensa virtual.