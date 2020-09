Horóscopo para hoy 17 de septiembre 2020 Jueves, 17 de septiembre de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Trata de no pasar demasiado tiempo solo en casa. Si estás mucho tiempo fuera de la realidad pueden reducirse tus energías.



Amor: No siempre la vida te ofrece momentos propicios para acometer con creatividad la relación con tu pareja. Aprovecha el momento.



Riqueza: Buena etapa para explorar nuevos terrenos, aunque sin tomar decisiones que puedan comprometerte. Cautela con los créditos.



Bienestar: Deja de lado al pasado y los rencores. De nada te servirá remover lo que ya se vivió. Te conducirá a situaciones de intolerancia y pesar.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Un asunto familiar puede hacer que tus ambiciones profesionales tengan que ser aplazadas. Un amigo jugará un papel fundamental.



Amor: No concluirán ya mismo tus problemas de pareja, pero a mediano plazo lograrás una unión tan estrecha que nada los separará.



Riqueza: Alguien ha puesto los ojos en tus finanzas. Ten cuidado porque cuando esa persona te pida dinero te dejará en aprietos.



Bienestar: Evita irritarte por todo lo que te rodea. No hagas propios los problemas ajenos ni te ofusques por los que no tienen solución.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tendrás ganas de empezar alguna reforma en casa, pero algunos problemas pondrán a prueba tu entusiasmo. Persiste.



Amor: Si has dejado de verte con alguien que querías, volverán a encontrarse. Celebrarás una época de placer compartido.



Riqueza: Trata de ser algo más cooperativo cuando de dinero se trate. La gente tiene algunas ideas buenas y no pierdes nada con probar.



Bienestar: Debes mantener la calma, esta hostilidad finalizará y llegará un resarcimiento para olvidar los malos ratos.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hay un problema que está empezando a atormentarte y deseas saber más sobre los verdaderos móviles de alguien. Sé discreto.



Amor: Tiempos de placer, perfecto para afianzar una relación que a veces no parece del todo estable. Ganas de comprometerse en serio.



Riqueza: Si estás pensando en invertir una buena suma, hazlo pero siempre y cuando tus socios arriesguen otro tanto como el tuyo.



Bienestar: Encontrarás en tu ambiente familiar las respuestas a todas tus inquietudes. Aprende a hacer a tus familiares más participes de lo que te pasa.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Realiza actividades culturales para salir de la rutina, aún desde tu hogar. Puedes conocer gente que te abrirá otro panorama y visión en tu vida.



Amor: Intenta conectar con tus relaciones y presta atención a las necesidades de tus amigos. Te va a reportar momentos gratificantes.



Riqueza: Ya es hora de ampliar tus horizontes asumiendo actividades nuevas. Las opciones son amplias, escoge la más conveniente.



Bienestar: Vives pendiente de un montón de cuestiones superfluas y no le prestas atención a tu estado anímico ni a tu imagen.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad. Disfrútala.



Amor: Tal vez te sientas con cierta desilusión porque las cosas no marchen como esperabas. Si es así, trabaja para que esto cambie.



Riqueza: Buen momento para ir tras ideales. Se te presentarán oportunidades de expansión, invierte en tus conocimientos.



Bienestar: Es un buen momento para volver a cultivar esas actividades que dejaste de lado. Un buen libro, una película o una buena música te darán equilibrio.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Hoy se presentará un momento complejo para toda cuestión en que lo económico tenga algo que ver. Manéjate con cuidado.



Amor: Tu pareja te sorprenderá con reproches. No deberías actuar de una forma precipitada o irreflexiva si no deseas romper.



Riqueza: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te hará asumir responsabilidades.



Bienestar: No te detengas en lo superficial del trabajo o los estudios. Intenta profundizar y resolver las dudas que puedas tener, éste no es momento de riesgos.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Por el momento no tendrás batalla alguna que librar ni enemigo en vista. Se agita la bandera blanca de la paz.



Amor: Deberás dejar de lado tus inseguridades si tu objetivo es construir una relación a largo plazo. Confía más en tu pareja.



Riqueza: Los conflictos que surjan serán financieros, ya que deberás decidir con astucia cómo manejar el capital. Muéstrate decidido.



Bienestar: Si estás demasiado nervioso, habla con tu médico. Quizá pueda darte algún medicamento para que te relajes y descanses mejor.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Si tienes carencias observa cuán desordenada está tu casa, limpia y verás cómo la prosperidad llegará inmediatamente.



Amor: Deja de lado la nostalgia de amores truncos. No vale la pena ponerse mal por relaciones que el tiempo se encargó de evitar.



Riqueza: No es el momento más adecuado en lo referente a la economía pero sí en lo que respecta a tu trabajo y tu hogar.



Bienestar: Siempre hay personas que estarán a tu favor y otras en tu contra, ofenderte no tiene sentido. Tu mejor defensa es negarte a sentirte ofendido.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Hoy vivirás un momento de gran tensión debido a la intolerancia de un familiar. Trata de oficiar de mediador y evitar se extienda.



Amor: Deberás controlar las situaciones de violencia verbal, ya que las palabras a veces hieren más que los hechos.



Riqueza: Tu mente metódica te hará progresar en los negocios. Pero algunos dilemas morales te harán replantear algunas cosas.



Bienestar: Podrías aprovechar este fin de semana para tomar contacto tu interior y descubrir tus motivaciones más profundas. Tiempor de sinceridad contigo mismo.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tendrás la impresión que tus amigos te estarán probando. No dudan de tus habilidades pero te empujan la paciencia hasta el límite.



Amor: No juegues a dos puntas si no quieres terminar sin el pan y sin la torta. Sé sincero contigo mismo y decídete.



Riqueza: Los negocios con la familia pueden terminar en grandes pleitos. Separa las relaciones, familia y negocios son incompatibles.



Bienestar: La terquedad no te llevará a ninguna parte, por más que tú tengas la razón. Hazle caso a tus impulsos, ellos te dirán qué hacer.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Te sentirás algo débil y falto de energía, te conviene hacer a un lado la dieta. Tu familia necesitará de todo tu apoyo.



Amor: Tus celos pueden ser la causa de la ruptura de esta relación. O los controlas más o deja en libertad a tu pareja.



Riqueza: El clima laboral estará tenso en estos días. Evita conflictos y discusiones con tus superiores si no quieres perder tu puesto.



Bienestar: La amistades pueden influir en las tus relaciones. Trata de que sus intervenciones sean mínimas, por más buenas intenciones que tengan.