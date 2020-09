Aguardan la adhesión local de comercios al programa Precios Cuidados

Jueves, 17 de septiembre de 2020

El nuevo componente lanzado por el Gobierno nacional es de inscripción voluntaria. Desde la Subsecretaría de Comercio de la Provincia esperan las notificaciones para verificar el cumplimiento del acuerdo.







El Gobierno nacional presentó este lunes una extensión del programa Precios Cuidados orientado al sector de la construcción para promover las ventas en uno de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hasta el momento en Corrientes no existe ningún comercio adherido a Precios Cuidados para la Construcción. “Todavía no recibimos ninguna notificación de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación de locales adheridos”, dijo el subsecretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar.







Precios Cuidados es un acuerdo voluntario entre el Estado, fabricantes, distribuidores, supermercados y mayoristas, que establece precios de referencia de los productos más representativos de la canasta de consumo masivo. Y ahora cuenta con una extensión orientada a promover la venta de insumos para la construcción.







“Es optativo, no es obligatorio, y en Corrientes todavía no hay comercios adheridos de ese rubro”, manifestó Ahmar y aclaró que el trámite de incorporación al programa se gestiona a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Por ese motivo, la Nación es quien notifica las adhesiones al Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes.







Una vez que un comercio se suma al Precios Cuidados para la Construcción, la Subsecretaría de Comercio tiene competencia para realizar controles con el fin de verificar el cumplimiento del acuerdo voluntario. “Estamos a la espera de notificaciones para fiscalizar”, sostuvo el funcionario.







Respecto a la extensión de Precios Cuidados a este rubro, Ahmar opinó que “tiene como fin reactivar la economía un sector muy pujante y además busca fijar precios de referencia”. Por lo cual se mostró expectante: “Esperamos que ingrese alguna empresa porque representa beneficios para los consumidores”.







Atención en la Subsecretaría de Comercio







Desde este lunes la administración pública provincial retomó sus labores y desde la Subsecretaría de Comercio informan que la atención se realiza mediante turnos solicitados previamente de 8 a 12 a través de los teléfonos 3794476025 o 3794476026.