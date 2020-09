Un herido grave tras el choque entre dos motos

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

Una persona con heridas graves y otras tres con lesiones leves, fue el saldo de un siniestro vial que involucró a dos motocicletas en la tarde del último lunes en Paso de los Libres.



Según informaron a través de un comunicado de la Comisaría Primera de esa ciudad, en uno de los rodados, marca Iza de 125 c. c., se trasladaba un hombre de 41 años de edad, quien era el conductor, junto a una mujer de 44 años. El otro rodado, marca Keller, era guiado por un joven de 26 años de edad, quien iba acompañado de un hombre de 29 años.



Si bien no se establecieron las causas del siniestro, desde la fuerza indicaron que el hombre de 41 años resultó con lesiones graves, mientras que las demás personas sufrieron lesiones de menor consideración.



Todos los involucrados fueron trasladados al hospital local para las atenciones médicas. La Comisaría Primera de Paso de los Libres fue la encargada de efectuar las diligencias y trámites correspondientes, iniciándose en esa dependencia la actuación sumarial del caso.