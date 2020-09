Habilitan turnos para visitar los cementerios públicos

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

Se podrán tramitar desde este miércoles y podrán ser utilizados a partir del viernes durante todos los días. Los permisos se deberán gestionar a través de la página web o la línea gratuita municipal.





Las visitas se llevarán adelante en el marco de un estricto protocolo de higiene, seguridad y de distanciamiento social a raíz de la pandemia causada por el coronavirus.



A partir de este miércoles, la Municipalidad de Corrientes habilita la gestión de turnos para visitar los cementerios San Juan Bautista y San Isidro desde el viernes. Los mismos deberán ser tramitados a través de la página web https://ciudaddecorrientes.gov.ar/cementerios o bien la línea gratuita del Servicio de Atención al Ciudadano 0800-5555-6864.



Las visitas, que tendrán 30 minutos de duración, se podrán realizar todos los días, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30. En todos los casos se cumplirá con las medidas de prevención sanitaria debido a la pandemia causada por el Covid 19, que contemplará toma de temperatura a los asistentes, higienización de las manos, cumplimiento del uso de tapabocas obligatorio y medidas de distanciamiento social, como así también se solicita evitar tocar con frecuencia las superficies comunes.



"La duración de las visitas son acotadas dejando un plazo de 15 minutos para un recambio y de esta manera no haya cruce de personas, evitando las aglomeraciones", explicó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.



En cuanto a las recomendaciones, el funcionario pidió que los vecinos "usen el tapabocas de manera obligatoria, respeten las distancias entre las personas, como así también no manipulen objetos en común".

A su vez, solicitó que quienes visiten a sus deudos "no utilicen agua en los floreros porque son focos que pueden ser criaderos del mosquito Aedes aegypti, que después tenemos que combatir". Para ello se recomienda el uso de arena en los floreros que se les entrega en el acceso al cementerio.



TRAMITE WEB O POR EL 0800



Al ingresar al link https://ciudaddecorrientes.gov.ar/cementerios el vecino encontrará desplegado un mapa con las diferentes zonas y pabellones como se encuentra distribuido en los cementerios, donde la persona deberá identificar dónde se encuentra ubicado el familiar fallecido.



La información deberá ser cargada al sistema al momento de solicitar el turno para visitar esa zona específica.



El turno se puede descargar en el celular sin necesidad de imprimirlo y será requerido para el ingreso a los cementerios por el personal municipal.



Otra vía para solicitar el ingreso al cementerio es comunicándose al 0800-5555-6864 (línea telefónica gratuita de la Municipalidad) cuyos operadores guiarán a la persona para obtener el turno correspondiente.



ACCESOS



En el cementerio San Isidro de Laguna Brava el acceso será por calle 6 de Mayo, mientras que en el San Juan Bautista se utilizará únicamente el acceso principal. En ambos lugares se verificarán los permisos, se tomará la temperatura, se procederá a rociar las manos con alcohol diluido y se controlará el uso de los tapabocas.



Desde el municipio se recomienda que las personas mayores de 60 años y los niños eviten concurrir a los cementerios.