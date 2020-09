Otras 315 personas murieron y 9.909 fueron diagnosticadas

Martes, 15 de septiembre de 2020

Con esta cantidad suman 11.667 los fallecidos y 565.446 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes por la noche el Ministerio de Salud.







Otras 315 personas murieron y 9.909 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 11.667 los fallecidos y 565.446 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 2.992 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 59,6% en el país y del 68,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



El 58,62% (5.809 personas) de las personas contagiadas reportadas hoy residen en la Ciudad o en la provincia de Buenos Aires.



De los 565.446 contagiados, el 75,86% (428.953) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 166 hombres, 96 residentes en la provincia de Buenos Aires; 25 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chubut; 4 en Córdoba; 5 en Jujuy; 4 en Río Negro; 4 en Salta; 11 en Santa Cruz; 10 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero y 1 en Tierra del Fuego.



Además, fallecieron 89 mujeres: 52 residentes en la provincia de Buenos Aires; 14 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 2 en Chubut; 3 en Córdoba; 1 en Jujuy; 1 en Mendoza; 4 en Río Negro; 1 en Salta; 3 en Santa Cruz; 5 en Santa Fe y 1 en Tierra del Fuego.



El parte matutino precisó que fallecieron 32 hombres, 7 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 13 en La Rioja; 3 en Jujuy; 1 en Neuquén; 2 en Mendoza; 1 en Santa Fe; y 28 mujeres, 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 en la ciudad de Buenos Aires; 1 en Jujuy; 1 en Neuquén; 11 en La Rioja, 1 en Chaco y 1 en Santa Cruz.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.863 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 946; en Catamarca, 5; en Chaco, 41; en Chubut, 39; en Córdoba, 535; en Corrientes, 58; en Entre Ríos, 72; en Formosa, 1; Jujuy, 277; en La Pampa, 45; en La Rioja, 74; en Mendoza, 650; en Neuquén, 227; en Río Negro, 135; en Salta, 229; en San Luis, 49; en Santa Cruz, 39; en Santa Fe, 850; en Santiago del Estero, 81; en Tierra del Fuego, 72; y en Tucumán 621.



En tanto, Misiones y San Juan no reportaron nuevos contagios.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 336.652 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 111.846; Catamarca, 129; Chaco, 6.792; Chubut, 1.757; Córdoba, 14.974; Corrientes, 718; Entre Ríos, 5.310; Formosa, 95; Jujuy, 12.399; La Pampa, 442; La Rioja, 2.882; Mendoza, 15.132; Misiones, 68; Neuquén, 5.039; Río Negro, 8.854; Salta, 6.994; San Juan, 417; San Luis, 432; Santa Cruz, 3.108; Santa Fe, 19.467; Santiago del Estero, 1.913; Tierra del Fuego, 2.777; y Tucumán, 7.249.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.





En este contexto, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo hoy que "no están dadas las condiciones para hacer grandes cambios" en el esquema de aislamiento obligatorio que rige por la pandemia de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el próximo 20 de septiembre.



"Esta semana se tiene que trabajar para tomar una decisión, para ver cómo seguimos", adelantó el funcionario en declaraciones a Radio Provincia.



Bianco precisó que hay una ocupación de camas "de terapia intensiva del 65%" y consideró que no se decidirían "grandes cambios porque la situación no lo amerita", pero remarcó que "es algo que se va a definir con el Gobierno nacional".



El funcionario puntualizó que "el virus se porta desde el centro a la periferia y ahora está avanzando en forma importante en los distritos del interior".



Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, pidió hoy "extremar las precauciones" para evitar contagios y "cuidar a los trabajadores de la salud" en el marco de la pandemia de coronavirus, durante una rueda de prensa en la sede del Gobierno bonaerense junto a Bianco, para brindar precisiones sobre la situación epidemiológica de la provincia.



En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que por primera vez desde el inicio de la pandemia la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en tercer lugar en casos reportados, desplazada del segundo sitio por la provincia de Santa Fe.



En este sentido, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que los casos de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires "vienen descendiendo día a día" en las últimas "dos, tres semanas", con una "meseta alta de entre 1.100 y 1.300 casos que lleva ya nueve semanas enteras".



En tanto, el Programa Sumar, que implementa el Ministerio de Salud nacional para asegurar el "acceso equitativo y de calidad" sanitario para toda la población que no posee cobertura a través de obras sociales y prepagas, ya derivó más de 11.000 millones de pesos a las jurisdicciones provinciales para atender un universo de 17 millones de personas, informó el titular del Sumar, Luciano Pezzuchi.



Durante la pandemia, los fondos del Programa Sumar también sirven para el "financiamiento de la atención ambulatoria y de internación de personas sospechosas o confirmadas de Covid-19 en hospitales y clínicas privadas", agregó el funcionario.



Por otra parte, el Ministerio de Educación lanzó hoy el programa “Acompañar: Puentes de Igualdad” para acercar herramientas y contención para la reinserción escolar de niñas, niños y adolescentes que hayan interrumpido su vínculo con la escuela a causa de la pandemia, se informó oficialmente.



A nivel global, el mundo sobrepasó hoy la marca de 29 millones de casos confirmados de coronavirus, que incluyen el récord de 308.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que adelantó que la pandemia se agravará en Europa en octubre y noviembre.



El continente americano sigue siendo el más golpeado, con la tasa de crecimiento de la enfermedad enfocada en América latina.



Con la curva de contagios no del todo controlada, Brasil cuenta con 131.625 muertos y es el segundo país con más decesos a nivel mundial, solo después de Estados Unidos que registra 194.252.



En tanto en Paraguay, la cifra total de muertos por coronavirus ascendió a 525 y los contagios se acercaron a los 28.000, informó la agencia de noticias EFE.



Con 126.791 casos y 7.344 muertos totales, Bolivia también sufre un incremento de casos que no cesa desde fines de agosto, y Chile, uno de los países con más contagios de coronavirus (436.433), alcanzó los 12.012 decesos tras sumar 64 en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud.



El número de casos diarios aumenta a gran velocidad desde hace varias semanas particularmente en España y Francia.



El viernes, los 55 países europeos de la OMS registraron 51.000 nuevos casos, una cifra superior a la alcanzada durante los picos de abril.



El Reino Unido registró ayer 3.497 nuevos contagios y por primera vez desde mayo superó los 3.000 en tres días consecutivos.