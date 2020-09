El Gobierno flexibiliza actividades y recomienda extremos cuidados

Lunes, 14 de septiembre de 2020

El gobernador, Gustavo Valdés durante la anunciada conferencia de prensa de la mañana para referirse a la situación epidemiológica de la Provincia y a la marcha de la pandemia del Coronavirus, expresó que en la Capital el brote está controlado y se liberarán diversas actividades, aunque sostuvo que requiere seguir con máximo cuidado la movilidad en la ciudad.





Respecto de la administración pública, consignó que todas las áreas van a funcionar con el personal indispensable para cada una de ellas. Por otra parte, anunció la ampliación de sistema de determinación de los resultados del test del Covid-19, sumando al Laboratorio Central a la Facultad de Medicina y el Hospital de Campaña, además de laboratorios públicos en el Interior Provincial.



Expresó que en el interior habrá una variedad de fases en vigencia, por ejemplo: Goya libera actividades y pasa a Fase 5, San Roque por el contrario se mantiene en Fase 1, al igual que Bella Vista e Ituzaingó, y así otras localidades de acuerdo a la situación epidemiológica que se registre.



El mandatario fue muy elocuente a la hora de demandar a la población máximo cuidado para desplazarse, recomendando que lo haga solo para actividades necesarias, cumpliendo con el uso de barbijo y las medidas de higiene, dado que el país atraviesa un momento muy complicado y “es necesario que Corrientes no permita que la circulación del virus se desborde, puesto que ello implicaría volver a Fase 1, con todo lo que significa para la población y las actividades productivas, comerciales y económicas de la provincia”.



Situación epidemiológica



El gobernador dio cuenta que existen 280 casos activos en la provincia, detallando 214 solo en Capital. En lo que respecta a las fases, informó que las localidades que vuelven a Fase 5 son Goya, Alvear y Mocoretá; y en dicha fase se mantienen Empedrado, Esquina y Paso de los Libres, mientras que Santo Tomé transita la Fase 3. En tanto, en Fase 1 se encuentran Bella Vista, San Roque e Ituzaingó.



Dentro de este contexto, Valdés hizo un llamado a la responsabilidad, solicitando que no se realicen fiestas clandestinas ni juntadas masivas, ya que “son hechos que nos traen innumerables problemas respecto a la posibilidad de contagios”.



También se refirió “a un médico que trabajaba en el sistema de salud pública”, en referencia al doctor Félix Livia, “de nacionalidad peruana, que hace muchos años vivía en Corrientes, era muy querido y reconocido por su labor”. “Como gobierno queremos rendirle un homenaje”, agregó, citando que “cada una de las muertes, 11 en total, la llevamos con mucho dolor porque estamos haciendo lo humanamente posible con nuestro equipo de salud para cuidarnos y protegerlos”.



En otro orden de temas, el mandatario hizo referencia “a algunos medios de comunicación nacionales que informaban que Corrientes se había desbordado y que la situación era incontrolable”. En este sentido, Valdés respondió que “no es lo que está ocurriendo en la provincia, sí pasamos por momentos difíciles, pero seguimos controlando el nexo, sabiendo cual es la línea de contagio”.



Hospital de Campaña



Valdés recordó que el mismo nosocomio “fue construido con el sacrificio de los correntinos, privándonos de reuniones, tiempo de trabajo, y muchas veces con estas medidas generamos quebrantos económicos que no queremos tomarlos, ya que queremos lograr desarrollo”. En este aspecto informó que el nosocomio cuenta con una capacidad para mil pacientes, 700 en el sector de terapia intermedia, 300 en intensiva, y que hoy atiende a 42 personas, con solamente el 3 por ciento de los respiradores en uso.



“En nuestra área donde habíamos programado las diálisis hay tres personas a las que estamos dializando y utilizando ese lugar específicamente para los cuidados del caso”, adicionó el titular del Ejecutivo, respecto a la atención en el lugar.



Por otra parte, haciendo alusión a la importancia de un sector de neonatología en el hospital, el gobernador celebró “el primer nacimiento que tuvimos, donde la bebé está muy bien, se llama Isabella, por lo que estamos dando vida”.



Alcance de las medidas en Capital



El mandatario anunció que volverá la actividad de la administración pública, solo con personal esencial y necesario de acuerdo a cada organismo. “Queremos que funcione, pero con el menor movimiento posible y disminuir los riesgos de contagios”, sostuvo en ese sentido Valdés, aclarando que van a estar abiertas todas las áreas del gobierno provincial, y pidió a la población que solo acudan si deben hacer algún trámite urgente o esencial.



En cuanto a los comercios, indicó que el horario será opcional, aunque la recomendación es que se mantenga corrido, de 9 a 17 horas. “Necesitamos defender los puestos de trabajo y defender la actividad comercial y económica, pero con una movilidad responsable y que los comercios puedan atiendan de manera segura”, manifestó el gobernador, poniendo luego de relieve que el sector ha sufrido bastante con estas restricciones, necesarias para preservar la salud. “Es fundamental que la gente haga sus compras y se abastezca, buscando salir lo menos posible de sus casas y evitar el contacto con mucha gente”, aseveró.



Sobre las reuniones sociales y familiares, precisó que siguen suspendidas por una semana más. Los bares y restaurantes seguirán funcionando en espacios al aire libre y con los debidos protocolos de seguridad, mientras que los gimnasios están autorizados a funcionar de igual forma.



Las reuniones de culto están permitidas hasta con veinte personas. El turismo interno seguirá sin estar habilitado para los capitalinos y solo serán autorizados para las personas que se encuentren en zonas blancas, libres de coronavirus.



Por otra parte, se anunció que las actividades deportivas estarán habilitadas por medio de los permisos por la página como de costumbre y, en el caso de la solicitud de los permisos activos del personal que ingresa por el retén de Chaco–Corrientes, “le pedimos que se movilicen lo menos posible porque estamos en tiempos muy complicados y si respetamos las indicaciones no tendremos las magnitudes como en otros países o provincias de la Argentina”, aseguró.



Continuando, el gobernador reflexionó que “las medidas que no se están tomando para la habilitación de otros sectores son porque no las podemos hacer. Llevamos casi 180 días de pandemia, lo cual es muchísimo tiempo y esperemos que pronto podamos superarla, pero lo haremos solamente si nos acostumbramos a vivir de manera diferente”.



Pedido de conciencia ciudadana



Valdés instó a mantener la reducción de la movilidad ante la pandemia, “de manera que no se caiga nuestra actividad económica”. “Hoy tomamos medidas de diez días y vieron que tuvimos un relativo éxito, porque si los números se disparan, la única manera que vamos a tener de frenar esto es pasando todo a Fase 1 y volviendo las actividades -aunque sean productivas y comerciales- a tener movimiento cero”, expresó el mandatario, a modo de concientización.



Respecto a las complicaciones que conlleva la magnitud de la enfermedad, el gobernador recordó que “hay personas que fallecieron en su domicilio y en el Hospital de Campaña, porque es un virus complicado y complejo”.



“No se auto mediquen, comuníquense a los números que están disponibles para saber si tenemos síntomas, cuidemos a nuestra familia y tengamos responsabilidad para cuidar al otro”, adicionó el mandatario, haciendo un llamado a la ciudadanía, a la vez que consideró que "estamos atravesando el momento más difícil de la pandemia”.



Testeos y resultados



Valdés dio a conocer la habilitación de la página permisos.corrientes.gob.ar para que desde ahí puedan visualizar los resultados de los test realizados aquellas personas que fueron hisopadas. De esta forma, podrán acceder desde sus casas a estos datos, que serán notificados dentro de las 24 o hasta las 72 horas de su realización.



“En el caso de que el resultado sea positivo, el sistema de salud de manera inmediata se comunica para que la persona cuente con el aislamiento y recomendaciones necesarias del caso”, aseguró Valdés y agregó “esto nos permite optimizar las acciones del sistema sanitario para continuar con la búsqueda de los casos activos”.



Estas acciones a la vez descomprimen las comunicaciones telefónicas en el call center y ampliarán las zonas de realización de testeos que estarán disponibles en el Hospital de Campaña y, con la colaboración de la Facultad de Medicina, estas mismas acciones se replicarán en las localidades de Goya, Paso de los Libres y Santo Tomé, para “poder tener más lugares de testeos y aumentar la detección temprana y ser mucho más eficiente y descomprimir sectores”.



Actualmente, se procesan por día entre 800 y 1300 muestras. “somos la provincia que más testea”, indicó. De esta manera, se llevan realizados 32.000 testeos, convirtiendo a la ciudad de Corrientes en la zona más testeada de la Argentina. Contando por otro lado, con un total de 15 millones de pesos en el cobro de hisopados en las fronteras de la Provincia y permitiendo así la compra de más testeos.



Ronda de prensa



Ya en el marco de la ronda de prensa, Valdés se prestó al requerimiento de los medios. En ese marco, dijo: “Tenemos 87 personas que han ingresado a la investigación con Ivermectina efectuada por la Facultad de Medicina, el Instituto de Cardiología y el Ministerio de Salud Pública. El problema que vemos es que la mayoría de los médicos que están hisopando deben acompañar a los pacientes y apuntamos a llegar a los 125 casos para tener el primer muestreo”.



Y aclaró que “seguimos trabajado en esa dosis con la que se está trabajando preventivamente y cuando estén los resultados los vamos a dar a conocer en conferencia de prensa”.



Ante la pregunta de si junto al Comité de Crisis se manejó en algún momento la posibilidad de que Capital retroceda de fase, en virtud de los casos que se registraron en el lapso de la semana que pasó, Valdés respondió: “La posibilidad siempre existe y dependerá que no tengamos un aumento fuerte de contagios”.



“Sabemos que la situación es complicada, pero debemos mantener el equilibrio entre lo económico y la salud en general. Las medidas de estos días nos han permitido controlar la situación y solo así vamos a ir reduciendo el número de activos. Si no nos cuidamos, podemos llegar a tener números como otras provincias que son preocupantes”, acotó el titular del Ejecutivo provincial.



Sobre el transporte de cargas, actividad que es esencial para la población, pero que a la vez ha sido detonante de varias cadenas de contagio, Valdés consideró que “es una actividad fundamental” y pidió a quienes se dedican al rubro la mayor responsabilidad al momento de ingresar a la provincia y a las localidades, y que eviten en lo posible tener contacto con los ciudadanos, para evitar contagios.



Al ser consultado por las cosechas de arándanos en las diferentes localidades, Valdés expresó que “nos estamos encargando que se comiencen a articular las medidas que resuelvan los incovenientes a la hora de la cosecha. En estos momentos debemos agilizar la situación para que puedan ingresar y generar los recursos económicos, tanto privados como también para la Provincia”. Asimismo, garantizó que “estaremos asistiendo a la mayor parte de los productores”.



En otro orden, sobre el cobro de hisopados, Valdés reiteró que la Provincia cuenta con dos sistemas: por un lado, el de hotelería por 15 días para no tener riesgos de contagios y por otro lado, el cobro en los retenes habilitados.



A su vez, haciendo referencia a las personas que tengan casas en Paso de la Patria, anunció que “junto con el intendente del Municipio hemos coordinado para que estos propietarios puedan ingresar a la localidad para ver sus viviendas”.



Finalmente, ante el reclamo por parte de los organizadores de eventos, Valdés expresó que “hemos conversado con el Secretario General de la Gobernación, para que se comunique con el sector y ver cómo se puede dar una respuesta inmediata”.



Presencias



En la oportunidad, Valdés estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los ministros de Secretaría General de la Gobernación, Carlos Vignolo; y de Salud Pública, Ricardo Cardozo; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial; y miembros del Comité de Crisis, Angelina Bobadilla y Silvana Grosso.