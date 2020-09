Valdés anunció aumentos salariales para toda la administración pública

Lunes, 14 de septiembre de 2020

El gobernador Gustavo Valdés anunció este lunes un incremento de sueldos para todos los empleados provinciales, reconociendo “el esfuerzo de cada uno de los sectores, fundamentalmente el que está haciendo nuestro personal de salud y policial”.





El Mandatario dio a conocer esta decisión en la conferencia de prensa que convocó este lunes en Casa de Gobierno para informar la situación epidemiológica de la provincia por el Coronavirus y las nuevas medidas. Allí alertó que este contexto de pandemia golpea la economía argentina, pero que aun así y con “un gran esfuerzo presupuestario”, “Corrientes va a estar dando este aumento salarial”, el cual se percibirá desde octubre.



“No le vamos a escapar a la situación en general de nuestra provincia”, advirtió este lunes pasado el mediodía al promediar la conferencia de prensa que encabezó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. De esta manera, el Gobernador hizo un paréntesis en el pormenorizado informe epidemiológico que brindó junto a los especialistas y pasó a describir otras de las consecuencias de esta pandemia.



“La situación económica de la República Argentina no es de las mejores, a principio de año proyectamos una situación distinta. En el discurso ante la Asamblea Legislativa ya advertimos el Coronavirus, pero fue mucho peor de lo que nos habíamos imaginado”, continuó.



En este sentido, afirmó que “hoy nos encontramos en un contexto de pandemia, donde cayó la recaudación y la actividad económica, hay dificultades y tenemos inflación, pero he tomado la decisión de hacer un anuncio salarial para que la administración pública cobre los sueldos de octubre con aumentos”.



Luego detalló que “estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestario, ya estamos trabajando intensamente. Vamos a reconocer el esfuerzo de cada uno de los sectores, fundamentalmente el que está haciendo nuestro personal de salud y policial.”



Y aclaró que “estamos atendiendo en general al resto de la administración, tratando de que entiendan que las situaciones no son las ideales, pero que el Gobierno de la provincia de Corrientes va a estar dando este aumento salarial”.



A su vez, reconoció que “es difícil, pero lo vamos a seguir haciendo, pensando en el hombre y la mujer de Corrientes, sabiendo que las cosas están aumentando y que los aumentos previstos que tuvimos como consecuencia de la visión que teníamos a principio de año, no es absolutamente la misma que tenemos al día de hoy”.



“Por lo tanto vamos a anticipar un aumento de sueldo que lo vamos a estar anunciando oportunamente”, afirmó Valdés, pidiendo “a los empleados públicos un poquito de paciencia”, pero garantizando que “vamos a estar dando respuesta a las necesidades y a las inquietudes que vienen proponiendo”.



Seguidamente, insistió: “No es fácil, porque no esperábamos esto”. Y consideró que “Corrientes en sus sectores económicos están funcionando: la madera que viene creciendo su precio, la ganadería, la horticultura, las frutas que nosotros producimos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener la construcción, la obra pública como la obra privada, tratando de no generar golpes a estas actividades productivas”.



Mientras que también anunció: “Estamos preparando (medidas) para los sectores que hoy están parados y hacia adelante para su vuelta a la actividad, pero para eso necesitamos tener normalidad”. Y remarcó que “las medidas que no estamos tomando es porque no nos podemos mover”.



Finalmente, Valdés reflexionó: “Llevamos casi 180 días (de pandemia) y es muchísimo tiempo, esperamos poder superarla, pero lo vamos hacer, solamente si nos acostumbramos a vivir de un modo diferente”.