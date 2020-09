"Dediqué toda mi vida a ganar un Grand Slam", admite Thiem tras coronar el US Open Lunes, 14 de septiembre de 2020 El tenista austríaco expresó sentir "un gran alivio" al coronarse anoche campeón del US Open en una dramática final con el alemán Alexander Zverev pot habr dedicado toda su vida a ganar este premio.



El tenista austríaco Dominic Thiem sintió "un gran alivio" al coronarse anoche campeón del US Open en una dramática final con el alemán Alexander Zverev porque dedicó toda su vida a "ganar en Grand Slam".



"Fue un gran alivio. Es lo más alto a lo que puedes llegar en el tenis", destacó Thiem tras el encuentro, en el que remontó un 0-2 por primera vez en la final del Abierto de Estados Unidos desde 1949.



El austríaco, de 27 años, primer ganador de un Grand Slam nacido en la década del '90, se impuso sobre Zverev por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6,(6).



"Logré una meta de vida, un sueño que tuve durante muchos, muchos años. Lo soñé cuando era niño y empezaba a jugar al tenis, pero en ese entonces estaba muy lejos", dijo el tenista en declaraciones reproducidas por la agencia DPA.



Thiem, tercero en el ranking ATP a 725 puntos del segundo puesto que ostenta el español Rafael Nadal, reconoció que las tres finales de Grand Slam jugadas anteriormente, todas con derrota, estaban "pesando" en su confianza.



"Quizás no fue bueno haber jugado finales importantes anteriores. Quería tanto este título y, por supuesto, también estaba en mi cabeza que si perdía este, quedaba con un récord de 0-4. Siempre está en tu mente", concluyó.



Thiem había perdido las finales de Roland Garros 2018 y 2019 ante Nadal y, a principios de este año, la definición del Abierto de Australia con el serbio Novak Djokovic.