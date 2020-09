PSG perdió un clásico polémico ante Olympique Marsella Lunes, 14 de septiembre de 2020 El encuentro tuvo cinco expuksados, entre los que se encontraban los argentinos Darío Benedetto y Leandro Paredes (ambos ex Boca) y el astro brasileño Neymar.







Paris Saint Germain, con Ángel Di María y Leandro Paredes, perdió por 1 -0 el clásico ante Olympique Marsella, con el ingreso de Darío Benedetto, en el partido más destacado y polémico de la tercera fecha del campeonato francés que dejó cinco expulsados.



El delantero Florian Thauvin (PT 31m) marcó el único gol del encuentro en el estadio del PSG, Parc des Princes de París.



El francés Layvin Kurzawa (ST 45+7m), Paredes (ST 45+8m) y el astro brasileño Neymar (ST 45+9m) fueron expulsados en PSG, mientras que el galo Jordan Amavi (ST 45+7m) y Benedetto (ST 45+8m) reciberon la tarjeta roja en Marsella.



El clásico parisino se jugó con mucha entrega y fricción, con algunos encuentros poco amistosos entre los rivales.



Di María, quien jugó como titular y le anularon un gol (ST 17m), se vio involucrado en un incidente cuando el defensor español Álvaro González lo acusó de un escupitajo, acción prohibida en tiempos de pandemia de coronavirus.



González también tuvo una discusión con el astro brasileño Neymar, expulsado por conducta violenta, quien se quejó ante las autoridades: "¡Racismo, no, racismo no!".



"De lo único que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara a este pendejo. El VAR capta mi 'agresión'. Eso es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome “mono hijo de puta”, escribió en Twitter el crack brasileño, minutos después de la trifulca que se registró apenas finalizado el encuentro en la mitad de la cancha.



Benedetto hizo su ingreso a los 13 minutos del segundo tiempo, también le anularon un gol por fuera de juego (ST 18m) y recibió la doble tarjeta amarilla por conducta antideportiva (45m ST).



Paredes ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo y dejó la cancha por doble amarilla (45m ST).



PSG, el último subcampeón de la Liga de Campeones de Europa, aún no pudo sumar en la liga francesa con dos derrotas sobre dos jugados.



La jornada continuó con: Lille 1-Metz 0; Dijon 0-Brest 2; Angers 1-Reims 0; Loriente 2-Lens 3 (un espectacular golazo de chilena del defensor argentino, ex Talleres y River, Facundo Medina, en su tercer partido en Lens); Nimes 2-Rennes 4; Monaco 2-Nantes 1.



Resutados: Burdeos 0-Lyon 0; Montpellier 3-Niza 1; Saint Etienne 2-Estrasburgo 0.



-Posiciones-



Rennes, Monaco y Lille 7 puntos; Saint Etienne*, Marsella*, Lens, Niza y Angers 6; Burdeos 5; Lyon* y Nantes 4; Nimes, Montpellier*, Lorient y Brest 3; Reims 1; y Metz*, PSG*, Dijon y Estrasburgo 0.



* Deben un partido.