Pesar por la muerte del pionero de medios en Corrientes Lunes, 14 de septiembre de 2020 Falleció a las 91 años, en su casa, rodeado de su familia y seres queridos. Era socio fundador y propietario de Canal 13 Max y Radio LT7 AM 900.



Jorge “Capitán” Félix Gómez murió ayer a los 91 años. Era el propietario socio fundador de Canal 13 Max y Radio LT7 AM 900.



Su partida, que causó conmoción en la provincia, se produjo en su casa familiar, rodeado de sus seres queridos.



Nació el 11 de diciembre de 1929. Estaba casado con María Antonieta Danuzzo y fue padre de María Antonieta, Jorge, Hernán y Martín Gómez Danuzzo.



El “Capitán”, como era reconocido en todos los ámbitos donde se desenvolvió, fue el impulsor y motor de empresas familiares tanto del rubro agropecuario como en las comunicaciones de sentido arraigo y vasta trayectoria en Corrientes.



Logró la hazaña de convertir a Canal 13 en la tercera televisora del interior del país. Siempre junto con su socio, el veterinario devenido en publicista y locutor, Carlos Antonio Smith. El 30 de junio de 1965, LT 80 Río Paraná, Canal 13 de Corrientes, empezaba formalmente su trasmisión, que continuaría de manera casi ininterrumpida hasta el presente.



Ambos se habían asociado para poner en marcha el primer canal de televisión del nordeste y lo habían conseguido en tiempo récord: 18 meses.



Obtuvieron el permiso necesario para explotar la frecuencia LT80 y lograron importar los equipos necesarios, fabricar y armar la antena con ingenieros nacionales y poner en funcionamiento la compleja infraestructura del canal en un año y medio.



Estuvieron al frente del emprendimiento televisivo, desde el principio y durante más de 40 años



La primera transmisión fue la inauguración de un camino, con la presencia del gobernador de entonces Diego Díaz Colodrero y su ministro de Obras Públicas, Ricardo Leconte. En las imágenes de ese día, que aún persisten, se observa el brindis en las instalaciones del canal.



Por su parte, la concesión de la AM no se modificó en los últimos 52 años, la firma pasó de ser administrada por Félix Gómez a un gerenciamiento de sus hijos.



La familia liderada por el “Capitán” Gómez es propietaria de vastas hectáreas de campos ganaderos en la provincia Corrientes que en los últimos años comenzaron a especializarse en la cría de búfalos. Hernán Gómez Danuzzo, hijo de “Capitán” Gómez, es quien se dedica exclusivamente a cuidar de esta actividad.



Gómez Danuzzo es uno de los titulares de la empresa familiar que suma tres campos en Empedrado, a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Corrientes: Rincón del Madregón (13.000 hectáreas), San Jorge (4300 hectáreas) y La Porfiada (1500 hectáreas).



En declaraciones al suplemento rural del diario Clarín, el heredero indicó que los miembros de su familia empezaron en 1965 con 7500 hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva, “con un rodeo general sobre mucha cruza cebú, luego nos empezamos a inclinar por el Brangus, en los 70 sumamos la inseminación artificial y comenzamos a orientarnos hacia el Brangus Negro y Colorado, raza que hoy prevalece en nuestros rodeos vacunos. Nuestro verdadero problema eran los índices de preñez, llegábamos al 60%, no más. En el 90/91 incorporamos 100 vaquillas búfalas. En el 95 empezamos a trabajar con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) para darle más atención a esta especie. En el 97 vendimos el 50% del rodeo bubalino y nos quedamos con 150 cabezas. Hoy contamos con 1.000 búfalos y, con el tiempo, hemos logrado un índice de preñez del 80%, con alta sanidad y manejo similar al ganado vacuno”.



Además, a través de un consorcio inmobiliario, en la última década la familia Gómez Danuzzo se dedicó al negocio de los bienes raíces en la ciudad de Corrientes. Según reseñaron distintos entrevistados, es propiedad del clan los edificios céntricos denominados Ayres de Belgrano, Ayres del Parque, Ayres de Tucumán, Ayres de Mayo y el edificio San Martín, una paqueta construcción en el centro de la ciudad.