Una investigación determinó que la menor no fue raptada ni violada Sábado, 12 de septiembre de 2020 La adolescente de 14 años se quebró y terminó por contarle a su mamá que no hubo rapto, tampoco una persona en un auto blanco, ni abuso sexual. Al parecer la chica estuvo con un joven de 18 años, con el que hace tiempo mantenía un vínculo sentimental.



La investigación de un hecho que causó conmoción en la ciudad de Corrientes, donde una mujer denunció que su hija de 14 años fue raptada y violada, tuvo un giro inesperado en la jornada de ayer.



La propia mujer se presentó ante la Justicia y aclaró lo sucedido, después de mantener un diálogo con su hija que le habría contado cómo se dieron los acontecimientos, donde al parecer no se habría dado la figura del rapto y abuso sexual.



La señora concurrió a la sede policial donde amplió su primera denuncia para aclarar por ejemplo que su hija adolescente no habría sido raptada por ningún hombre, tal como expresó en principio.



En la primera denuncia indicaba que la menor le contó que un hombre de unos 50 años la subió a un automóvil color blanco, donde la habría abusado, en la zona del barrio Fray José de la Quintana por calle Alberto Olmedo. La mujer explicó que mantuvo un diálogo con su hija, quien se quebró en llanto y terminó por decirle cómo fueron los hechos. Al parecer estuvo con un chico que tendría unos 18 años, con el cual mantiene una relación sentimental o de amistad de hace un año aproximadamente.



Entretanto, el proceso judicial y la investigación sigue en curso, ya que el hecho causó gran conmoción y los pesquisas buscan conocer más sobre el presunto joven con el que estuvo la menor.