Tres personas armadas fueron detenidas a la vera de la ruta Sábado, 12 de septiembre de 2020 Estaban ocultas en un automóvil. No supieron cómo justificar su presencia en horas de la noche. Tras una requisa, los policías hallaron, adentro del rodado, cuchillos y un rifle.





Sobre Ruta Provincial N´13, la Policía Rural que realizaba controles en las inmediaciones, observó un automóvil estacionado en la banquina. Al acercarse, encontraron a tres hombres que estaban armados.



Uniformados de la comisaría de Mburucuyá, junto con personal policial dependiente de la Unidad Especial Policía de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas, detuvieron a estos tres sujetos durante las labores de prevención y contralor.



El procedimiento se concretó cerca de las 22:30, cuando los efectivos realizaban patrullajes en la zona. Al llegar al kilómetro 42, en la Primera Sección Rural Loma Alta, observaron un automóvil Volkswagen que estaba a la vera de la ruta con el motor apagado.



Al aproximarse al rodado, vieron a tres personas en el interior, quienes no pudieron justificar su presencia en el lugar.



Ante la sospecha de que se tratara de posibles delincuentes, los policías realizaron una requisa en el interior del vehículo y hallaron un rifle calibre 22 milímetros, proyectiles varios y tres cuchillos carniceros de diferentes tamaños, elementos de los que no tenían documentación que acreditara que eran de su propiedad.



Ante esa situación, fueron identificados: el conductor era un muchacho de 28 años, quien estaba acompañado por un joven de 27 y un hombre de 50.



Los aprehendidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente y fueron trasladados a la dependencia policial.