Casco tiene coronavirus y se perderá la vuelta de River a la Copa Sábado, 12 de septiembre de 2020 El club comunicó el diagnóstico del lateral izquierdo, que no podrá viajar a Brasil para el duelo ante San Pablo

River sumó una preocupación de cara al regreso a la competencia en la Copa Libertadores. Este viernes se confirmó que el lateral Milton Casco tiene coronavirus y que no podrá viajar a Brasil, donde el Millonario enfrentará el jueves a San Pablo por la tercera fecha de la Fase de Grupos del torneo continental.



“A raíz de un contacto estrecho con síntomas, Milton Casco fue testeado esta tarde y dio positivo de COVID-19. El jugador se encuentra aislado y sin presentar síntomas”, informó River en el parte médico que dio a conocer en sus redes sociales.



El diagnóstico del lateral izquierdo, que iba a ser titular en el duelo ante San Pablo, no cambia los planes inmediatos del plantel que conduce Marcelo Gallardo. De acuerdo a lo establecido previamente, el grupo tendrá descanso el sábado y entrenará el domingo. El lunes habrá testeos PCR para todos los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y colaboradores.





La noticia del contagio de Casco se conoce el mismo día en que Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de buena fe del Millonario para la Copa Libertadores. A raíz de la pandemia del coronavirus, la Conmebol había decidido brindarle a todos los clubes la posibilidad de extender la nómina de 30 a 40 jugadores. Sin embargo, en Núñez decidieron prescindir de este beneficio y, pese al latente riesgo de perder algunas piezas por contagio de Covid-19 -como luego ocurrió en el caso del lateral- o lesiones, Marcelo Gallardo optó por incluir más futbolistas, pese a que tenía a mano a varios juveniles que desde el lunes se encontraban concentrados en el Monumental. Finalmente, la lista quedó conformada por 29 jugadores.



De cara al regreso a la competencia oficial luego de la interrupción por la pandemia de coronavirus, River decidió establecer una burbuja sanitaria. El último caso registrado en el seno del grupo de trabajo, que se hospeda en el hotel Holiday Inn de Ezeiza y que entrena en el predio River Camp de la misma localidad, había sido el del entrenador de arqueros Adrián Olivieri, el pasado 27 de agosto.



River volverá a jugar por Copa Libertadores ante San Pablo en Brasil el próximo 17 de septiembre. A los pocos días deberá tomar nuevamente un avión para enfrentar el 22 a Deportivo Binacional de Perú. Luego, el 30 recibirá a San Pablo y cerrará su participación el 20 de octubre ante Liga de Quito como local. Estos dos últimos juegos serán en el Libertadores de América de Independiente, ya que el Monumental se encuentra en plenas reformas. Tras solamente disputadas dos jornadas, todos los integrantes del Grupo D de la Copa Libertadores ostentan tres unidades.