Thiem y Zverev definirán el domingo al nuevo campeón del US Open Sábado, 12 de septiembre de 2020 La gran final en el Nacional Tenis Center Billie Jean Kinig del barrio neoyorquino de Queen´s será este domingo a partir de las 17.





El austríaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev se consagraron finalistas del US Open, tras imponerse en semifinales sobre el ruso Daniil Medvedev y el español Pablo Carreño Busta, respectivamente, y el segundo Grand Slam de 2020 tendrá mañana un nuevo campeón, debido a que el español Rafael Nadal, ganador de la edición 2019, no acudió a defender el título debido a su temor por la situación sanitaria que generó el coronavirus.



Thiem, de 25 años y tercero en el ranking mundial de la ATP, se impuso sobre Medvedev (5) por 6-2, 7-6 (9-7) y 7-6 (7-5) luego de dos horas y 53 minutos de juego en el partido que cerró esta madrugada la jornada de semifinales en la cancha central Arthur Ashe del Centro Nacional Billie Jean King.



Previamente, el alemán Zverev (7) había dado una muestra de coraje al revertir un partido en el que estaba dos sets abajo ante el asturiano Carreño Busta (27) para imponerse finalmente por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3 en una batalla que se extendió durante tres horas y 23 minutos.









En el caso del austríaco, se tratará de su cuarta final de un Grand Slam, tras haber perdido las de Roland Garros 2018 y 2019 ante el español Nadal, y la de este año en el abierto de Australia frente al serbio Novak Djokovic,



Para el alemán Zverev, de 23 años y con el Masters de 2018 jugado en Londres como título más importante de su carrera, se tratará de su primera definición en un Grand Slam.



La gran final en el Nacional Tenis Center Billie Jean Kinig del barrio neoyorquino de Queen´s será este domingo a partir de las 17 (hora de la Argentina) y con televisación de la señal ESPN.



En lo previo, el favorito es Thiem, un tenista en el mejor momento de su carrera que puede brillar tanto en superficies rápidas como lo hizo en Australia y ahora en Nueva York, como en polvo de ladrillo donde accedió dos veces a la final y claudicó ante un coloso como Nadal, quien tiene una colección de 12 títulos en Roland Garros y parece casi inexpugnable en el Grand Slam parisino.



Thiem tiene una clara ventaja sobre Zverev en el historial entre ambos, con siete triunfos contra dos derrotas.



El austríaco nacido en la ciudad de Wiener Neustadt se impuso sobre el alemán en Munich, Niza y Roland Garros 2016, Rotterdam 2018, nuevamente en Roland Garros en 2018, en el Masters de Londres 2019 y este año en las semifinales del abierto de Australia.









Las dos victorias del alemán nacido en Hamburgo fueron en Beijing 2016 y en la final de la edición 2018 del Masters 1000 de Madrid.



El US Open 2020 es el segundo Grand Slam que pudo jugarse en un año signado por la pandemia que mantuvo interrumpido el circuito de tenis entre marzo y agosto, luego del abierto de Australia que coronó a Djokovic.



Wimbledon, por su parte, fue cancelado y recién se jugará en 2021, mientras que Roland Garros fue pospuesto de mayo a septiembre.



El Grand Slam neoyorquino será recordado por haberse jugado sin público en las gradas para mitigar los efectos del coronavirus y por la insólita descalificación que sufrió el serbio Djokovic en su partido de cuartos de final ante Carreño Busta, cuando con el marcador 6-5 en contra y frustrado por haber cedido su servicio, arrojó en forma intempestiva una pelota que impactó de lleno en la garganta de la jueza de línea Laura Clark.



El serbio, cómodo líder el ranking mundial, vio frustrado su objetivo de ganar su título número 18 de Grand Slam, lo que le hubiera permitido acercarse a los líderes en el rubro y ausentes en el US Open: el suizo Roger Federer (20) y Nadal (19).