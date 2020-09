Russo estará en la práctica de mañana

Viernes, 11 de septiembre de 2020

El DT dirigirá la práctica de fútbol de manera presencial de cara al partido por la Copa Libertadores el próximo jueves 17 ante Libertad de Paraguay. Hoy se sumaron cinco nuevos jugadores al plantel, entre ellos Buffarini y Fabra, luego del aislamiento por Covid.





El entrenador Miguel Russo tiene programado dirigir mañana el entrenamiento del plantel de Boca, al que se sumaron cinco futbolistas más que habían sido contagiados de Covid-19 y que ya tienen el alta, entre ellos Julio Buffarini y Frank Fabra, titulares del último campeón del fútbol argentino.



Un allegado al director técnico dijo a Télam que la idea es que Russo se presente mañana en el centro de entrenamientos de Ezeiza.



El DT salió de la concentración del hotel de la zona de Tristán Suárez el 31 de agosto para estar en su casa, tras el brote de coronavirus que afectó a 22 jugadores del plantel boquense y a tres integrantes del cuerpo técnico.



Russo es paciente de doble riesgo por tener 64 años y haber sufrido una enfermedad oncológica en 2018. Cuando estuvo en Ezeiza, el DT "Xeneize" observaba los entrenamientos desde el primer piso, ubicado tras un ventanal desde donde se observan las canchas del complejo.



"Queremos que Miguel se cuide, se quede en su casa y dirija las prácticas por Zoom", había señalado días atrás el presidente Jorge Ameal.



En cuanto al partido el próximo jueves ante Libertad en la ciudad paraguaya de Asunción, por el Grupo H de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca cree que lo mejor será que Russo se quede en Buenos Aires y que tampoco viaje al segundo partido, en Colombia ante Independiente Medellín el jueves 24.



Más allá de que el entrenador del club de la Ribera se encuentra con ganas y muy bien de salud, seguramente la decisión será la de prevenir y no arriesgarlo.



En tanto, esta mañana los futbolistas Julio Buffarini, Mauro Zárate, Mateo Retegui, Frank Fabra y el juvenil Renzo Giampaoli (categoría 2000) se sumaron al grupo de 27 jugadores que ya estaban practicando en el centro de entrenamientos.



Ahora solo quedan cuatro futbolistas juveniles -con pocos partidos en primera- que han dado positivos de los hisopados PCR del sábado pasado y que siguen cumpliendo el aislamiento en el hotel hasta el martes próximo cuando, chequeos médicos mediante, tendrán el alta sanitaria.



Todo indica que mañana Russo dirigirá el entrenamiento de forma presencial, podrá a empezar a parar un posible once para enfrentar a Libertad, dirigido por Ramón Diaz, sin una práctica de fútbol pero con algún trabajo táctico.



El plantel boquense no realizó -desde que volvió a los entrenamientos- ningún partido previo ni práctica entre titulares y suplentes: casi todos los trabajos fueron individuales y en grupos de seis o tres futbolistas, debido a la pandemia de coronavirus.



Un posible equipo titular no cambiaría mucho de la base que ganó la Superliga 2019/20: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Lisandro López o Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández y Edwin Cardona o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano.



En cuanto al mercado de pases, Boca desistió de comprar a Fabricio Bustos al no llegar a un acuerdo con Independiente, según explicó Marcelo Delgado, integrante de la secretaría de fútbol, en Fox Sports: "Lo de Bustos esta caído, pero nosotros tenemos una muy buen relación con la gente de Independiente, nos han pedido jugadores, pero no llegamos a un acuerdo".



El departamento de fútbol "Xeneize", que conduce el vicepresidente del club Juan Román Riquelme, quería intercambiar mano a mano al defensor por el arquero Agustín Rossi pero la dirigencia del "Rojo" quería que Iván Marcone también entrara en la operación, lo que fue resistido por la directiva de Boca.



En la últimas horas trascendió un interés en Eduardo Salvio por parte del club Al Nassr, de Arabia Saudita, quien podría realizar una oferta oficial por el delantero, quien es una pieza clave para el andamiaje del técnico Miguel Russo.



En otro orden, se oficializó la lista de 40 jugadores que Boca presentó ante la Conmebol, de los cuales 10 son juveniles, con la posibilidad de poder realizar hasta mañana cinco cambios.



Boca seguirá con las prácticas -en el centro de entrenamientos que el club tiene en Ezeiza- hasta el próximo miércoles, cuando viajará en un vuelo charter, de solo 50 pasajeros, rumbo a Asunción para enfrentar el jueves 17 desde las 21 a Libertad.



Con dos fechas jugadas, Boca suma 4 puntos en el Grupo H de la Copa Libertadores, mientras que Libertad lidera la zona con 6. Caracas de Venezuela tiene un punto, y cierra Independiente Medellín sin unidades.