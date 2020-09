“Corrientes tiene que marcar la agenda ambiental”

Viernes, 11 de septiembre de 2020

La Ong “Correntinos contra el cambio climático” se reunió con el vicegobernador, Gustavo Canteros, para presentar sus proyectos de trabajo, entre los que se encuentran ordenanzas orientadas a reemplazar el uso de bolsas plásticas, el reciclaje de colillas de cigarrillos, y la realización de una feria de emprendedores sustentables.





La organización busca generar un cambio en la sociedad, y lo hace generando propuestas. “Sería buenísimo que Corrientes sea pionera y marque la agenda ambiental del norte argentino, porque en ninguna de las provincias del Norte está trabajando en este punto. Nosotros tenemos proyectos de ordenanza para la eliminación de las bolsas plásticas, de plásticos de un solo uso, y el tema de las colillas, que parecen cosas mínimas, pero es la manera de ir ganando espacio en la agenda pública, en la agenda política con relación al cuidado del ambiente, de allí nuestro nombre: “Correntinos contra el cambio climático”.



El encuentro, que se realizó a través de la plataforma zoom, permitió a la Ong, que nuclea a correntinos de entre 14 y 45 años, establecer un principio de acuerdo de trabajo conjunto, para lo cual Canteros puso a disposición el equipo conformado en el Consejo de Jóvenes Profesionales, que están desarrollando proyectos para la ciudad y la provincia, en diversas mesas temáticas.



“Nuestra idea es no quedarnos con la queja y el reclamo, sino ir un poco más allá, y crear propuestas. Arrancamos hace muy poquito, con una campaña de recolección de colillas de cigarrillos. Juntamos más de 20 mil colillas en distintos espacios públicos de la ciudad. Luego presentamos un proyecto de ordenanza al municipio, que elaboramos de manera conjunta, para instalar colilleros en distintos puntos de la ciudad y que, a partir de esas colillas, se elaboren ladrillos ecológicos. Tratamos de buscar una brecha sustentable en todo lo que proponemos, estar a disposición en el armado de proyectos y soluciones que se puedan ir generando”, informó Nicolás Duarte.

El grupo de jóvenes viene trabajando en la realización de la Primera feria sustentable de la ciudad, participación de los emprendedores que están trabajando en proyectos sustentables. “Nuestra idea es trabajar con emprendimientos sustentables, que diferencian productos que contaminan y que no, reemplazando productos contaminantes. Un emprendedor sustentable tiene en cuenta estos aspectos y evita dañar el ambiente”, explicó Guido Paparella. El concepto de sustentabilidad se traslada a la organización de la feria que “se realiza en un marco de conciencia ambiental, desde la elección de los emprendimientos hasta el armado de la feria, tratando de evitar contaminación como el uso de plásticos en la cartelería, por ejemplo, reemplazándolos por carteles de cartón reciclado, evitar el uso excesivo de energía eléctrica. Estamos abarcando todos estos aspectos”.

Canteros destacó la importancia de la tarea que está llevando adelante la Ong, y sumó su apoyo a las distintas iniciativas. “La idea de trabajar en red, sumar esfuerzos, va a redundar en una mejor vida en la ciudad y la provincia, que creo que ustedes están persiguiendo y nosotros también. Nosotros solemos decir que no queremos que haya ustedes y nosotros, sino una ciudad y una provincia con mejores condiciones de vida, y eso tiene que ver con una buena educación. Por eso apoyamos proyectos como los que ustedes están promoviendo”, afirmó el vicegobernador.