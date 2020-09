Por el coronavirus están aisladas 117 casas y 10 edificios

Viernes, 11 de septiembre de 2020

Mientras los contagios van en aumento, el confinamiento preventivo se estableció en diferentes zonas. Desde la Dirección de Epidemiología indicaron que en cada barrio hay al menos dos casos confirmados, por lo que piden extremar los cuidados.





El incremento de contagios de covid-19 mantiene en alerta al sistema sanitario provincial, que intensifica la búsqueda de positivos en diferentes barrios, ante la confirmación de 291 casos activos, 273 de los cuales corresponden a Capital.



En sintonía con la situación epidemiológica, en la ciudad se encuentran aislados más de cien inmuebles de diferentes zonas y, según indicaron, de ahora en más no se vallarán los espacios de confinamiento. “Tenemos 127 puestos policiales establecidos para el aislamiento, entre ellos, 10 edificios. Hasta el miércoles teníamos 111, pero el número fue aumentando en este tiempo. Es el Comité de Crisis el que dispone los lugares de aislamiento. Es un servicio bastante dinámico”, explicó el jefe del departamento de Relaciones Institucionales de la Policía, Sergio Aguilar.



Es que durante este mes el brote que se confirmó en Capital -con un foco inicial en Tipoití y el último en el Instituto de Cardiología- llevó a ampliar los estudios epidemiológicos a diferentes sectores. En esa pesquisa, destinada a interrumpir la transmisión del virus, se detectaron nuevos casos distribuidos en toda la ciudad.



En este sentido, la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, indicó a que se realizan más de mil hisopados por día, el 95 % de ellos en Capital. La referente en el tema expresó en un medio radial: “Las reuniones y la movilidad son las que generaron este brote, no es una sola persona. En cada barrio hubo uno o dos casos durante todo lo que duró y sigue durando la pandemia; por eso es importante no moverse mucho. El control del brote lo tiene la comunidad y cortarlo depende de cada uno de nosotros”.



Situación



El contador de casos de covid-19 continúa ascendiendo, dado que en la jornada de ayer se detectaron 28 nuevos positivos. De ese total, 23 personas residen en Capital, 21 de ellas se contagiaron por contacto estrecho con un positivo y dos personas se contagiaron a través de un vínculo con la provincia de Chaco. Cinco casos más fueron confirmados en Bella Vista.



El número de casos activos sigue siendo alto, con 291 confirmados hasta el día de ayer. En lo que respecta a la salud de los pacientes, desde el Comité de Crisis manifestaron que la mayoría presenta buena evolución; en tanto que 31 personas están internadas en el hospital de campaña. Sumado a los sospechosos, hay 52 personas hospitalizadas.



Además, en la unidad de terapia intensiva hay nueve pacientes positivos a covid-19 y seis se encuentran en estado crítico, por lo que requieren de asistencia respiratoria mecánica y sus pronósticos son reservados.



Cabe recordar que, hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública confirmó el fallecimiento de cuatro personas de Capital y una de Paso de los Libres. Todas ellas formaban parte del grupo de riesgo, sea por la edad o porque tenían enfermedades preexistentes.



Por otra parte, desde Salud Pública informaron en un comunicado que se mantiene la investigación epidemiológica en diferentes sectores de la ciudad. Acerca del trabajo que realizan a diario, la doctora Bobadilla contó que “las mañanas comienzan con los diagnósticos positivos, probables o sospechosos. Entran llamadas desde el call center. A partir de ahí se deciden las intervenciones de urgencia. Llamamos a cada uno de los pacientes, se hace una devolución del diagnóstico, se realiza una entrevista, un diálogo muy amigable tratando de generar tranquilidad”.



Una vez que se detecta un caso positivo, Bobadilla refirió que el paciente recibe un seguimiento clínico en el que se le hacen diferentes entrevistas para tratar de establecer sus redes de contacto. “Eso es importante porque ayuda a tener un buen control y limitar la propagación de virus, porque cada información que nos brinda el paciente permite que nos encontremos con otros posibles casos y así se procede con el blindaje, que es el aislamiento”, precisó.



Cabe recordar que ante cualquier síntoma sospechoso de covid-19 (fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores, pérdida del olfato, malestar estomacal y erupciones cutáneas) se recomienda llamar de manera urgente a los siguientes teléfonos: 3794-895124, 3794-011187 o 3794-011168.



Habilitan un centro de testeo en el Hogar Escuela



En un espacio del Hogar Escuela, apartado del hospital de campaña, Salud Pública estableció un puesto para la detección precoz de covid-19.



Es así que las personas que tengan síntomas compatibles o que hayan tenido contacto directo con algún positivo, podrán acercarse de 9 a 12 y de 16 a 19 para realizar la consulta.



Se trata de un lugar al aire libre y que reúne todas las recomendaciones de seguridad sanitarias establecidas por protocolo.



“Este centro de testeo empezó a funcionar el martes. Allí se realizan los hisopados de todas las investigaciones epidemiológicas, de todos los contactos de los positivos, los que entran en la línea de investigación y que requieren un hisopado”, dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.



Se trabaja mediante “un cronograma para proceder con esas pruebas. Se trabaja con turnos y a través de un estricto protocolo de seguridad se realiza la movilidad de las personas que están en aislamiento para evitar contactos con otras personas”, explicó Bobadilla.