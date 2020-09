Independiente hizo una contraoferta a Boca por la cesión de Bustos

Jueves, 10 de septiembre de 2020

El equipo de Avellaneda busca a dos futbolistas para reforzar su plantel, en una operación donde cedería al "Xeneize" la totlalidad del pase del lateral derecho que hoy forma parte del plantel dirigido por Lucas Pusineri.





Independiente hizo una contraoferta a Boca Juniors por la cesión total de la ficha del lateral derecho Fabricio Bustos, pretendiendo el 100 por ciento del pase del arquero Agustín Rossi más el préstamo por un año del volante Iván Marcone, incluido el 30 por ciento del pase y la opción de compra por el 70 por ciento restante.



"Si Boca acepta esas condiciones podría concretarse la negociación, porque el club no aceptó lo que ellos propusieron, la ficha de Rossi más el préstamo de Marcone, y con obligación de compra por 4 millones de dólares del pase definitivo del volante por Bustos", expuso a Télam una alta fuente de la institución de Avellaneda.



Mientras en Independiente esperan novedades desde Colombia para seguir negociando con Deportes Tolima por el guardavallas Álvaro Montero, ante la presión que está ejerciendo el jugador para pasar al 'rojo' y porque "para el técnico Lucas Pusineri es la prioridad para reemplazar a (Martín) Campaña", adujo el mismo vocero.



A todo esto, el traspaso del arquero uruguayo (Campaña) a Olimpia, de Paraguay, por el momento quedó trunco al considerar exigua la oferta llegada desde Asunción a criterio de la cúpula del 'Diablo'.



"Olimpia ofertó 500 mil dólares más hacerse cargo de la deuda del club con Campaña y un plus por objetivos hasta llegar en total al millón de dólares, lo que sería la mitad de lo que requiere Independiente", detalló el informante.





En tanto, el club de Avellaneda continúa realizando gestiones por la incorporación de dos zagueros ante la salida del uruguayo Gastón Silva y la probable partida de Alexander Barboza hacia el Elche, de reciente ascenso a la Liga española, teniendo en cuenta que su representante Christian Bragarnik es el administrador de la entidad de Alicante.



Por ello avanzaron las conversaciones con la representación de Ezequiel Muñoz, a quien los del 'rojo' le hicieron llegar una propuesta algo menor a lo pretendido por el jugador, pero "se estima que por la diferencia se puede negociar y llegar a un acuerdo".



El otro apuntado es Nicolás Demartini, de 20 años, zaguero izquierdo de Temperley -integró el seleccionado argentino Sub 23 campeón del Torneo Panamericano de Perú 2019-, por el que Independiente "ofertó 90 mil dólares por el préstamo hasta diciembre de 2021 y una opción de 400.000 por el 50 por ciento de la ficha", apuntó la misma fuente consultada.



Desde el lado del 'Gasolero' respondieron que la transferencia se concretaría si reciben "150 mil dólares por el préstamo y 550 mil por la mitad del pase". La gestión continuará observándose que pueden llegar a un acuerdo ante las buenas relaciones que mantienen ambas instituciones..