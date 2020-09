Denunció que sus sobrinas fueron prostituidas por sus padres

Jueves, 10 de septiembre de 2020

Una mujer se presentó ante la Policía para exponer las violaciones que habrían sufrido las pequeñas, que serían tres, a manos de pervertidos que pagaban a los padres para que acepten que las menores sean abusadas. Ambos fueron arrestados en un allanamiento.





Las abe­rran­tes vio­la­cio­nes que tres her­ma­ni­tas ha­brí­an su­fri­do, se co­no­cie­ron re­cien­te­men­te gra­cias a un rá­pi­do ac­cio­nar po­li­cial en la ciu­dad de Co­rrien­tes. Por si fal­ta­ra al­go al ca­so pa­ra des­per­tar aún más la in­dig­na­ción de la co­mu­ni­dad, se de­ta­lló que los abu­sos se­xua­les ha­brí­an con­ta­do con el con­sen­ti­mien­to de los pa­dres, quie­nes acep­ta­ron di­ne­ro a cam­bio de que de­ge­ne­ra­dos pue­dan es­tar en con­tac­to con sus ni­ñas.



El ca­so es­tá sien­do in­ves­ti­ga­do aun­que no se co­no­cie­ron ma­yo­res de­ta­lles, ya que se tra­ta de un ca­so ex­tre­ma­da­men­te sen­si­ble y de un de­li­to de ins­tan­cia pri­va­da.



Las víc­ti­mas de es­ta his­to­ria, se­rí­an tres her­ma­ni­tas de 8, 9 y 11 años, quie­nes re­si­di­rí­an en el ba­rrio Se­mi­na­rio.



Al res­pec­to, en la zo­na los ve­ci­nos se mos­tra­ron su­ma­men­te in­dig­na­dos al sa­ber la cau­sa por la que fue­ron de­te­ni­dos los pa­dres, por lo que en el ba­rrio hay ten­sión en la co­mu­ni­dad, se­gún con­fir­mó el je­fe de Po­li­cí­a, Fé­lix Bar­bo­za.



“Hay ma­les­tar de ve­ci­nos con es­ta gen­te. Es­ta­mos ac­tuan­do pre­ven­ti­va­men­te pa­ra evi­tar re­ac­cio­nes”, sos­tu­vo el fun­cio­na­rio.



De al­gu­na ma­ne­ra, una tía de las pe­que­ñas to­mó co­no­ci­mien­to del pa­de­ci­mien­to que las me­no­res ha­brí­an su­fri­do, y fue a de­nun­ciar an­te la co­mi­sa­ría Sex­ta.



La ex­po­si­ción lue­go pa­só a la Di­rec­ción de De­li­tos Se­xua­les, por lo que lue­go de que se or­de­na­ra la de­ten­ción de am­bos, agen­tes lle­ga­ron a la vi­vien­da du­ran­te la no­che del mar­tes.



Así es que am­bos pro­ge­ni­to­res fue­ron arres­ta­dos y lle­va­dos a dis­tin­tas de­pen­den­cias po­li­cia­les: la ma­dre fue tras­la­da­da ha­cia la co­mi­sa­ría Pri­me­ra de la Mu­jer y el Me­nor, mien­tras que el otro fue a pa­rar a la sec­cio­nal Dé­ci­mo Oc­ta­va.



Una vez que se con­cre­tó el arres­to, las me­no­res fue­ron pues­tas a res­guar­do de su tí­a, aun­que es­to de­be­rá ser eva­lua­do por el Juz­ga­do de Fa­mi­lia que en­tien­da en la cau­sa.



“Las me­no­res es­tán con una tía que las acom­pa­ñó has­ta se­de po­li­cial. Cuan­do lle­gó la pa­tru­lla no hu­bo re­sis­ten­cia. A pri­ma fa­cie, son im­pu­ta­dos”, agre­gó el je­fe Bar­bo­za.



Por otro la­do de­be se­ña­lar­se que el me­dio es­pe­cia­li­za­do Po­li­cí­as Tra­ba­jan­do sos­tu­vo que apa­ren­te­men­te la pa­re­ja fue de­te­ni­da cuan­do in­ten­ta­ba es­ca­par de la ca­sa. Es­to no obs­tan­te no fue con­fir­ma­do por fuen­tes ofi­cia­les.

Lo cier­to es que fi­nal­men­te que­da­ron arres­ta­dos.