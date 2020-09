Messi ya entrena de forma grupal con el Barcelona

Miércoles, 09 de septiembre de 2020

El argentino participó con toda normalidad de la práctica matutina dirigida por el neerlandés Koeman.



El astro argentino Lionel Messi realizó hoy su primer entrenamiento grupal con el plantel del Barcelona tras ejercitarse dos días en solitario, con lo que sigue avanzando en su integración al equipo del DT Ronald Koeman luego de dejar atrás el conflicto con el club por su intento frustrado de marcharse.



Además de Messi, también se sumaron al grupo Sergio Busquets, Ansu Fati, De Jong y Coutinho, según informó el club catalán a través de sus redes sociales.



Al lado del capitán argentino estuvo su íntimo amigo Luis Suárez, con el que posiblemente compartió uno de los últimos entrenamientos, ya que el delantero uruguayo está negociando su salida del Barcelona para continuar su carrera en la Juventus, de Italia.



El plantel del Barcelona vuelve a entrenar hoy en doble sesión, aunque no está claro que Messi y Coutinho, los últimos en incorporarse a la pretemporada vuelvan a trabajar con el grupo por la tarde debido a que todavía deben adaptarse al ritmo y carga de trabajo del resto.



La planificación del cuerpo técnico para el astro argentino y su compañero brasileño es todavía diferenciada debido a que ambos se incorporaron con una semana de retraso a la pretemporada.



El lunes último Messi reapareció en la Ciudad Deportiva del Barcelona, en Sant Joan Despí, dejando atrás el conflicto sobre su continuidad, que está asegurada hasta el 30 de junio de 2021, cuando vence su actual contrato y puede irse con el pase libre.



Sin embargo, al anunciar que daba marcha atrás a su decisión de abandonar el Barcelona, explicó que desde hacía un año que ya no era feliz vistiendo la camiseta "blaugrana", y que no sabía si el equipo, con nuevo entrenador, iba a tener suficiente capacidad para competir.



De hecho, Koeman tiene como misión imprimir un cambio en la dinámica del equipo, al que espera que lleguen algunos refuerzos que serán claves en un proyecto tras la partida de Vidal y Rakitic y la inminente salida de Suárez.



Un de las incógnitas sigue siendo si el Barcelona logrará contratar al delantero argentino Lautaro Martínez, figura del Inter de Milán, lo que sería un guiño para Messi ante la pérdida de su amigo "charrúa".



A Koeman le gusta Lautaro pero también piensa que su compatriota Memphis Depay, actualmente en el Olympique de Lyon, puede ser una alternativa si se complica demasiado la llegada del argentino, debido a que el Inter de Italia no desea venderlo y se mantiene firme en su postura de dejarlo partir únicamente si pagan su cláusula de salida valuada en 111 millones de euros.