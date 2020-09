Con protocolos sanitarios y de circulación, camioneros surcan las provincias en medio de la pandemia

Miércoles, 09 de septiembre de 2020

Con estrictos protocolos sanitarios en el ingreso y egreso de las provincias, que muchas veces generan demoras, los camioneros cumplen a diario su función "esencial" de transportar alimentos, mercaderías y combustibles por todo el país en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia.



Asimismo, algunos camioneros consultados por las corresponsalías de Télam señalaron que a la soledad propia de su labor se suma la desolación en las rutas, el cierre de paradores y complicaciones en los "controles interprovinciales que impiden entregar a tiempo" la carga, dado que en algunas zonas hay restricciones horarias que no coinciden con las de provincias vecinas.



Provincia de Buenos Aires



En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, fuentes del Consorcio de Gestión del Puerto indicaron que "se realizan controles en jurisdicción Marítimo-Portuaria con el control de temperatura a los choferes, sanitización y fumigación de los vehículos".



Córdoba



En Córdoba, los camioneros pueden ingresar por las rutas habilitadas entre las 6 y las 22 y, según lo indicado en agosto por el gobernador Juan Schiaretti, los que entran quedan "encapsulados". "Estamos en el centro del país y tenemos 32 ingresos en la provincia y se hace difícil controlar pero no podemos tener esta cantidad de brotes por gente que viene de afuera y los burla", agregó.





Víctor, un emprendedor que circula con su utilitario por las rutas de Córdoba como reparador de fotocopiadoras y vendedor de insumos contó a Télam que "en Traslasierra cuando estuvo el brote de casos en Villa Dolores, pude ingresar a la zona pero solo 1 hora y media para poder visitar a un cliente, los controles eran muy duros. Ahora, ya se puede circular con mayor tranquilidad".



Mendoza



La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) indicó que se rige según el protocolo impuesto por Nación que determina, por ejemplo, que en los puntos de carga y descarga, los conductores queden arriba del vehículo. Las actividades de carga y descarga deben ser realizadas en lo posible, por el personal local de la empresa que reciba o envíe las mercancías.



El transportista Eduardo Pascual (36) dijo a Télam que, a casi seis meses de pandemia, "los controles interprovinciales son cada vez más complicados y nos imposibilitan entregar a tiempo. Hay restricciones horarias que no se ponen de acuerdo entre provincias: en Catamarca hay un desvío de 70 kilómetros, en Tucumán te dejan entrar hasta las 23 y todas las provincias rigen con un PCR por fechas diferentes".



San Luis



En San Luis, según lo informado por el gobierno, la mayoría de casos positivos por coronavirus fueron detectados en transportistas, en personas que violaron los protocolos de ingreso y egreso de la provincia. Uno de esos casos fue el de un verdulero capitalino que abastece a otra ciudad y que al violar medidas sanitarias, se convirtió en el caso índice, que disparó varios contagios.



Desde ayer, transportistas de San Luis realizan cortes como protesta a las restricciones de ingreso y egreso, en la frontera con Córdoba.



Jujuy



En tanto, los transportistas que egresan e ingresan a Jujuy son registrados. "Según las fechas de paso por Jujuy, tenemos que realizarnos un test rápido de coronavirus para continuar el viaje", explicó el camionero Cristian Sajama y dijo que les "toman la temperatura y controlan uso de elementos de protección personal".





Formosa



Formosa estableció desde el 10 de agosto un sistema de señalización con obleas de colores para identificar la procedencia de los camiones y su tránsito.



Fuentes del gobierno explicaron que el sistema busca tener un "mayor control y vigilancia del transporte de carga en general. La oblea de color rojo es para aquellos transportistas que son de otras provincias e ingresan para descargar. El verde es para carga internacional que está de tránsito por la provincia y el azul para los que realizan su actividad dentro de la provincia sin salir de ella".



Tucumán



En Tucumán, los camiones de carga pueden ingresar de 6 a 23 por las rutas nacionales 38, 34, 9, 157 y algunos por la 40, informó el Comité de Emergencia.



La ministra de Salud, Rossana Chahla explicó que "los choferes que ingresan los categorizamos en 3 tipos; los que vienen y dejan carga en Tucumán, que deben seguir las normas de higiene y después retornar a su lugar de origen; quienes pasan por Tucumán llevando carga a provincias del norte, que tienen un control estricto y no deben bajarse en ningún parador de la provincia y los choferes tucumanos que realizan viajes a otros puntos del país como Buenos Aires, quienes al retornar deben hacer la cuarentena obligatoria".



Salta



En Salta, a partir de la resolución nacional de junio que estableció un protocolo especial para la circulación de carga, el Gobierno local, el sindicato de Camioneros y el sector empresarial trabajaron en un esquema específico que estableció una guía de tiempo y recorrido, que se entrega al camionero cuando ingresa a la provincia, y que debe presentar en cada puesto de control, para facilitar el conocimiento de la trazabilidad en la circulación.



Así, se puede saber por dónde entra cada camión, el recorrido que deberá hacer, el tiempo de permanencia y por dónde sale de la provincia. También se dispuso un sistema de paradores para que los choferes puedan descansar y, al otro día, entrar a las ciudades con turno para descargar y seguir su camino.



Entre Ríos



El jefe de prensa del Ministerio de Producción de Entre Ríos, Miguel Ruberto, confirmó a Télam que allí "solo se pide el permiso nacional". Voceros del gremio de Camioneros dijeron que dan charlas de seguridad, higiene, entregan barbijos y viandas. Ayer un transportista mendocino fue alojado en Gualeguaychú tras dar positivo en coronavirus al pasar el Puente Internacional San Martín y fue el primer caso de un camionero con Covid-19 en la provincia.



La Pampa



En La Pampa, el comisario Darío Martínez, uno de los responsables de los operativos de control de ingreso, dijo a Télam que "se realizan los protocolos establecidos en todo el país, con la excepción de que acá aplicamos también el sistema de trazabilidad, es decir un registro de la identidad del camionero; si aparece dentro de un contacto estrecho nos permite intervenir con el rápido aislamiento para evitar la propagación del virus".



Gabriel Cisneros, camionero desde hace 40 años, comentó que "hoy manejar un camión no es igual que antes. Mi esposa me prepara las comidas para los viajes extensos porque la mayoría de los lugares donde comíamos y hacíamos camaradería con otros camioneros está cerrado y a ello, se suma la soledad, por un lado la propia de nuestro trabajo pero por otra, la que hoy tienen las rutas argentinas, en su mayoría hay poco tránsito por la pandemia".



Chubut



Los camioneros que ingresan a Chubut como destino final son sometidos a un control de temperatura corporal, se les hace un test olfativo con vinagre y deben contar con la autorización extendida por la autoridad nacional. A los que están de tránsito, se los registra y se toman datos del destino final, dirección de origen y números telefónicos.



"Esos datos se reportan al Ministerio de Salud a través de una app", explicó el director de la agencia, Leonardo Das Neves en diálogo con Télam. Además, los camiones que están en tránsito tienen prohibido ingresar a las localidades y los que llegan de Chile tienen solo dos puntos preparados para ellos en Tecka y el paraje La Laurita, mientras los de Brasil tienen prohibido detenerse en Chubut.



El camionero Mario F. (42) dijo: "Estamos acostumbrados a las restricciones, aunque en un momento nos puso muy mal porque no nos dejaban parar en estaciones de servicios para ir al baño y eso era discriminatorio. Nos trataban como leprosos hasta que el sindicato reaccionó y las cosas se normalizaron".



Neuquén



En Neuquén, el protocolo para los camiones de carga se aplica en los pasos fronterizos Cardenal Samoré en Villa la Angostura y Pino Hachado.



El coordinador de frontera, Carlos Sepúlveda informó a Télam que los choferes son controlados al llegar a la aduana, con un control sanitario de un equipo del hospital de Las Lajas, localidad donde tienen dos playones de estacionamiento y un solo restaurante al que pueden asistir porque no está permitido que ingresen en ningún centro urbano durante el viaje hasta que llegan a destino.



Río Negro



En Viedma, Río Negro, los controles se realizan en los accesos por la ruta nacional 3 y hay dos controles policiales en los accesos a la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones y tres controles más en rutas locales.



El director de Defensa Civil de Viedma, José Alberto Encina, explicó a Télam que "se solicita el certificado de libre circulación en ruta, la documentación de los integrantes del vehículo y el motivo por el que se intenta acceder", dado que, dijo, "sólo se permite el acceso por urgencias de salud o de seguridad, así como a los transportistas se les solicita cumplir los protocolos" dado que "ya tenemos circulación viral en la comarca".



Catamarca



En Catamarca, el Comité Operativo de Emergencia dispuso en agosto un protocolo especial con Nodos de Gestión de Camiones y Cargas que cuentan con operación sanitaria y registro; y con zona de descanso. Los transportistas con domicilio en Catamarca y que viajan fuera de la provincia se realizan el test PCR, debiendo esperar el resultado antes de ir a su casa. El procedimiento rutinario de testeos se realiza cada 10 días.



"Entiendo que es una situación complicada pero somos personas que estamos trabajando y mucha gente no lo entiende y nos ve como culpables de transportar el virus", explicó a Télam Martín Celaya, un transportista de lácteos.



Y, señaló: "Pasamos mucho tiempo sin ver a nuestras familias, los protocolos muchas veces nos demoran pero son necesarios para estar tranquilos".