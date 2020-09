Este fin de semana sonará con fuerza lo mejor de la escena rockera correntina

Miércoles, 09 de septiembre de 2020

Organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, el festival de rock más importante de la región ya se encuentra en marcha con una serie de charlas virtuales de referentes invitados y tendrá sus días centrales este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con la presentación de un seleccionado de bandas locales.





Se podrá disfrutar a través de una transmisión especial que harán canales de aire y las distintas plataformas digitales oficiales.



Se cumple una década desde que el Estado provincial decidió que la escena rockera local merecía su espacio propio. En esta presentación adaptada a la pandemia se busca precisamente consolidar y continuar impulsando la proyección de los talentos locales, por lo que la grilla se centra principalmente en bandas correntinas sumando la participación de algunos invitados de países vecinos con los que, además de su música, se compartirán recuerdos, anécdotas y experiencias vivenciadas en estos 10 años de rock.



De esta manera, el Taragüí Rock 2020 celebra la música y el espíritu en esta particular y muy especial edición que, sin dudas, sigue abriendo caminos y cruzando fronteras para fortalecer, apoyar e impulsar la carrera de grandes talentos que se multiplican en nuestra provincia. En esta oportunidad, con la actuación de La Murga, Grito Clandestino, Karaguata, Rocio Lens, La Chiflada, Lado20, Rio Salvaje, Mango Dub, P.D.A., La Botica, Los Saltimbankis, Kalakawas, The Pueblo, Baysid Kings (BR), Leandro Ramajo (BR), Caminantes (PY) y Nhandeizha (PY).



Ciclo de charlas



Grandes referentes vinculados al mundo del rock fueron convocados a formar parte del ciclo de charlas programadas en el marco del Taragüí Rock 2020. Actores locales dialogan a través de la plataforma IG LIVE, con estas destacadas figuras sobre experiencias y consejos al público en general y especialmente a los trabajadores de la escena rockera.



Ya participaron de estas charlas virtuales: el periodista, crítico especializado y curador en el sector de la música Gabriel Plaza; el cantante de la banda Guauchos (Formosa), Juan Manuel Ramírez; el Licenciado en Periodismo y Comunicaciones Humphrey Inzillo; y el manager, productor musical y presentador de radio y televisión Oscar Mosqueira (Paraguay).





09/09



SEBASTIAN POLLO DUART



Periodista y escritor argentino especializado en música. Ha realizado trabajos en medios gráficos, radiales, televisivos y también labores de prensa. Fue músico en algunos conjuntos de rock de su ciudad pero su vocación de periodista combinado a su interés por el mundo de la música hizo que su carrera se desarrollara como community manager de grandes bandas nacionales. Escribió para la revista "Cerdos & Peces" colabora en el diario "Clarín" y escribió en las revistas "Pronto", "La Otra" y "Rolling Stone". Trabajó como columnista en casi todas las radios de género. Por otra parte, es creador y director de "Músicas del Mundo", revista de arte y culturas, un proyecto autogestivo. Escribió siete libros: "Ricky de Flema: El último punk" (2005), "La Constitución travesti" (2009), "Pink Floyd: Derribando muros" y "Madonna: Reina material" (2012), "The Cure: La leyenda Dark", "Mujeres Perras" -libro de narraciones eróticas- (2013) y "Yo Toqué en Cemento" (2015).





11/09



JOSÉ PALAZZO



Productor cordobés y creador del COSQUÍN ROCK, actor fundamental de la plaza rockera, su festival ha propiciado el impulso de muchas bandas logrando federalizar la industria históricamente instalada en Buenos Aires. Hoy produce más de 19 festivales alrededor del mundo y fue uno de los primeros en adaptarse al contexto actual explotando al máximo la virtualidad.