Aprobaron el protocolo para acompañantes de pacientes internados con coronavirus

Martes, 08 de septiembre de 2020

El Gobierno bonaerense aprobó este martes un protocolo para el ingreso a los centros de salud de acompañantes de personas internadas con coronavirus o sospecha de tener la enfermedad, que busca "evitar la soledad y angustia que podría producir en las personas afectadas el distanciamiento físico de sus seres queridos en condiciones críticas y con frecuencia dolorosas".



El protocolo, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito, promueve prácticas de cuidado integrales.



La institución médica deberá garantizar la disponibilidad de insumos de protección personal, información sobre el protocolo en todos los sectores y servicios involucrados, y espacios adecuados para el cumplimiento de las medidas preventivas.



El protocolo establece que deberá haber un equipo que acompañe el ingreso, coordine con los actores involucrados, realice el seguimiento del circuito y monitoree el cumplimiento de las pautas de cuidado; y se recomienda la conformación multidisciplinar de ese equipo y la participación de los servicios de salud mental, clínica médica, enfermería y cuidados paliativos.



Los acompañantes pueden ser mayores de edad que no presenten síntomas ni condiciones de riesgo asociadas a la Covid-19 y quienes hayan sido capacitados en la correcta utilización de Equipos de Protección Personal (EPP).



A la institución podrá entrar sólo un acompañante, quien deberá maximizar medidas de higiene personal e higiene respiratoria; no podrá compartir utensilios, alimentos ni bebidas con el paciente; y deberá utilizar barbijo quirúrgico, protección ocular, camisolín y guantes mientras dure su estadía.



Además, deberá respetar el distanciamiento físico; no podrá transitar por otros espacios del establecimiento y una vez que ingrese a la habitación debe permanecer allí, sin transitar por pasillos u otros lugares del hospital.



El protocolo remarca que acompañante y paciente deben comer en distintos momentos: mientras uno come o bebe la otra persona debe permanecer con barbijo y mantener una distancia mínima de 2 metros. En caso de pasar la noche en la habitación, deberá dormir al menos a 2 metros de distancia de la persona internada.



Por otro lado, una vez que abandona el hospital debe comprometerse a hacer el aislamiento en su domicilio bajo las condiciones previstas para toda persona considerada “contacto estrecho” de caso confirmado.



Con respecto al equipo médico, deberá capacitar al acompañante sobre el uso adecuado del equipo de protección personal y otorgar uno completo para que se cambie.



Cuando la persona se retire del lugar, deberá pedir asistencia al personal de turno, saldrá de la habitación tomando la bolsa con sus pertenencias y será asistido para quitarse el EPP y el descarte del equipo reutilizable en un espacio destinado a tal fin, mientras el resto se colocará en bolsas de residuos patológicos.



Asimismo, deberá regresar a su domicilio en medios propios, evitando el uso del transporte público y permanecer en aislamiento domiciliario en los tiempos previstos para toda persona considerada “contacto estrecho”.