Capturaron a una banda de delincuentes que robó en el galpón de un contratista

Martes, 08 de septiembre de 2020

Se trata de un grupo de jóvenes que hace una semana sustrajeron una gran cantidad de herramientas. La Policía pudo llegar a ellos, porque comenzaron a comercializar todos los elementos en un barrio.





Por la venta de las herramientas robadas a un contratista pudieron dar con la banda de delincuentes que dio el golpe la semana pasada en el galpón del expiloto de karting LP en la ciudad de Mercedes.



La Policía pudo llegar a los delincuentes por vecinos que compraron de buena fe algunas herramientas, pero luego se enteraron de que podrían ser elementos robados del galpón de Luis Paine.



Al galpón habrían ingresado rompiendo la medida de seguridad de una puerta, donde eligieron cosas de valor para llevarse como soldadora eléctrica, sierras, taladros, cables, pistola de calor y varias herramientas más, según detallaron vecinos del barrio Recodo que observaron la detención de los supuestos autores del hecho, que tendrían cerca de 19 años.



Luis Paine confirmó que la Comisaría Tercera encontró a los ladrones que ingresaron a su galpón y recuperaron gran parte de lo que robaron, “falta algo pero la mayoría se encontró”.



En tanto explicó que el galpón que fue robado es parte del taller de herrería “donde trabaja mi señora y el miércoles cuando vamos, ella se dio cuenta de que no había ninguna herramienta”.



Sobre estos delincuentes mencionó que “vendieron parte de las herramientas a un precio mucho más bajo de lo que valen, ese es el problema, hay personas que compran las cosas robadas y me parece que saben que son robadas porque el precio que piden a diferencia de lo que cuesta en el mercado y las herramientas que nos robaron eran bastante nuevas”.



“Hay un mercado para las cosas robadas, porque hay personas que compran, ese es el gran problema en Mercedes”, remarcó Luis Paine en el Programa de Martín Sarasola.



“Este es el segundo robo que tenemos porque hace dos años nos robaron completamente todo y ahí no recuperamos nada, esta es la primera vez que se recupera. La Policía actuó rápido, yo y mi señora nos movimos rápido también y yo estuve un día entero en el corazón del barrio donde están todos los ladrones, que se conocen. Es una bandita de 4 o 5 que molestan a la gente que está cansada y vive con miedo”.



“Espero que queden un tiempo encerrados, porque acá hay otro problema que entran un día a la comisaría y a los dos días están en la calle de vuelta, porque están presos, los sacan y los ladrones les pagan con lo mismo que roban, yo estoy enojado y espero que se queden un tiempo presos”, dijo.