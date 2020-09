El jueves inicia el pago del plus unificado a estatales Martes, 08 de septiembre de 2020 A través de su cuenta de Twitter, el mandatario provincial informó las fechas que se abonarán los adicionales para trabajadores activos y pasivos de la Provincia, en el corriente mes.









