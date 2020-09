Encontraron el cadáver de una joven de 14 años que era buscada desde el sábado

Lunes, 07 de septiembre de 2020

Ludmila Pretti había desaparecido después de asistir a una fiesta y sus restos fueron hallados en una casa de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. Hay un sospechoso identificado, el dueño de la casa donde apareció el cuerpo, oculto bajo una cama





El cuerpo de Ludmila Pretti, una adolescente de 14 años oriunda del partido de Moreno que era buscada desde este domingo a la madrugada, fue encontrado este domingo por la noche en una casa de la localidad de Francisco Álvarez.



De acuerdo a las primeras informaciones sobre el hallazgo, el cadáver fue encontrado semidesnudo dentro de una bolsa y entre dos colchones, en una casa ubicada a cinco cuadras de la casa de la víctima, en la calle Diario La Nación al 4000, del barrio Villa Escobar, donde la joven había asistido a una fiesta con amigos este sábado.



El principal sospechoso del femicidio es un joven de 19 años identificado por la policía como Cristian Adrián Gerez, quien alquilaba la casa donde Ludmila fue encontrada muerta y quien hasta esta mañana permanecía prófugo. Ludmila había ido allí el sábado por la noche con un amigo y una amiga prima de Gerez. La investigación quedó ahora en manos del fiscal Federico Soñora, a cargo de la UFI N°4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, que ya solicitó su detención.



“La hipótesis es que a la chica la intentaron abusar, que ella se resistió y la ahorcaron. Para corroborarlo, esperamos los resultados de la autopsia”, dijo a Télam una fuente judicial. El informe preliminar del médico forense, además, indicó que la adolescente habría sido ahorcada con una pashmina que llevaba anudada al cuello entre las 6 de la madrugada y las 12 de del mediodía del domingo.



La familia de Ludmila formuló una denuncia por averiguación de paradero el domingo a la mañana al advertir que la joven no había regresado a su casa, también en Francisco Álvarez, luego de haber asistido a una reunión con amigos. Fuentes de la investigación indicaron a Télam que durante la tarde de ayer, el propio sospechoso estuvo en contacto con la familia de la adolescente, le manifestó que la chica se había retirado sola y se mostró preocupado por su desaparición.





Un tío policía de Ludmila, sin embargo, logró con una aplicación geolocalizar el celular de la víctima, que indicaba como último destino, la casa de la fiesta y, con ese dato, Soñora ordenó un allanamiento de urgencia, donde finalmente se encontró el cadáver debajo de la cama, entre dos colchones.



La Justicia investiga ahora la declración de un tío del joven que señaló que que cuando lo trasladaba en auto desde la comisaría 6ta. de Moreno, donde había ido presuntamente a colaborar con la búsqueda, hasta el domicilio donde después se encontró el cuerpo, Gerez se bajó y huyó. El fiscal Soñora obtuvo además el testimonio clave de una vecina de Gerez, que relató a los investigadores que alrededor de las 7 de ayer escuchó gritos y una discusión entre Ludmila y el sospechoso, en la que la chica se quería ir y el joven no la dejaba.



El de Ludmila no es el único femicidio investigado en la cuarentena por el fiscal Soñora. El 15 de abril pasado, también en Moreno, un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense encontró enterrado en un descampado de un predio deportivo sindical el cuerpo de Camila Aldana Tarocco, una joven de 26 años que era intensamente buscada desde hacía 10 días. Por el crimen fue detenido Ariel Alberto González, alias “El Pollo”, de 33 años, quien había sido su pareja durante siete años y es el padre de sus dos hijos, una nena de 7 y un nene de 5.