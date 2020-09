Catamarca volvió a fase 1 de la cuarentena Lunes, 07 de septiembre de 2020 El jueves pasado la provincia había retrocedido a fase 2. Hoy extremaron las medidas. “Las personas han tomado pésimas decisiones personales al realizar reuniones sociales y no seguir adecuadamente las medidas de prevención en su vida social en general”, responsabilizaron las autoridades

Ante el aumento de casos sospechosos de coronavirus registrados en las últimas jornadas, la provincia de Catamarca retrocedió a la fase 1 de la cuarentena. El jueves habían decretado la fase 2, pero desde el Poder Ejecutivo provincial denunciaron el comportamiento “pésimo” de la ciudadanía. Este lunes extremaron el confinamiento. Hay más de 700 personas aisladas.



El Comité Operativo de Emergencia (COE) catamarqueño informó ayer a última hora que el Poder Ejecutivo provincial tomó la decisión de regresar a la fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.



Según justificaron las autoridades de Catamarca, durante las últimas horas ascendió a más de 700 la cifra de personas aisladas como casos sospechosos de coronavirus. Los datos los confirmó el Ministerio de Salud local tras la realización de bloqueos a contactos estrechos de personas infectadas.



“Lamentablemente tenemos que retornar a la etapa más dura y estricta del aislamiento porque hemos visto, desde el retorno a Fase 2, que las personas han tomado pésimas decisiones personales al realizar reuniones sociales y no seguir adecuadamente las medidas de prevención en su vida social en general. Esta fase por ahora no tendrá un tiempo determinado y durará lo necesario hasta poder bloquear a todos los casos sospechosos generados por un puñado de casos positivos que se han manejado de una forma absolutamente irresponsable”, explicaron desde el COE.



Si bien se anunció una etapa más restrictiva, las excepciones de actividades durante la fase 1 se darán a conocer en las próximas horas. La decisión se tomó a cuatro días de haber de haber endurecido la cuarentena al decretar fase 2.



El jueves pasado por la tarde se decretó el regreso a fase 2 en toda la provincia luego de detectarse tres nuevos contagios y más de 200 contactos estrechos de un empleado del Banco Nación que contrajo COVID-19. Ante esta situación, el ministro de Seguridad de Catamarca, Hernán Martel, explicó: “El gobernador ha decretado que la provincia en su totalidad pase a un estado de fase dos, lo cual implica más cuidado para los ciudadanos, teniendo en cuenta que se deben realizar bloqueos para lograr frenar estos contagios”.







Por su parte, la ministra de Salud local, Claudia Palladino, aseguró que las autoridades están “trabajando intensamente en la detección de los contactos estrechos (de este infectado), que por actividades recreativas y sociales realmente es muy alto”, por lo que ya son “más doscientas personas aislamiento, algunas ya han sido testeadas y otras se están testeando en el transcurso de hoy (por el jueves)”.



En esta línea, la funcionaria pidió “ser cautos y esperar los resultados” que se van a conocer en el transcurso de este viernes, mientras que el Comité Operativo de Emergencia (COE) explicó que los últimos tres casos positivos detectados son contactos estrechos del empleado bancario y “se encuentran aislados y bajo seguimiento epidemiológico”. Durante el fin de semana pasaron a ser 700 los posibles nuevos infectados.



La semana pasada San Luis y Santa Fe también retrocedieron de fase por el aumento de contagios.