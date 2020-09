Piden detener al jugador de Newell’s acusado de abuso

Lunes, 07 de septiembre de 2020

Se trata de Ramón Ledesma, quien es jugador de las inferiores. Una chica de 20 años lo denunció por haberla sometido sexualmente en una fiesta que se realizó en el Día del Amigo. El fiscal ya pidió su arresto.





Un jugador de inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario, continúa en libertad pese a estar acusado de abusar sexualmente de una joven de 20 años en la localidad de Monte Caseros. El fiscal de la causa pidió la detención y ahora es el juez quien tiene que decidir.



Todo sucedió entre la noche del domingo 19 y la madrugada del lunes 20 de julio, cuando en Corrientes estaban permitidas las reuniones sociales. Un grupo de chicas habrían sido invitadas por otros jóvenes a una fiesta en la casa del jugador de Newell's.



La víctima, de 20 años, era la asignada para manejar, porque no toma alcohol. Según allegados a la joven, ella recuerda haber tomado un trago de bebida donde cree que algo le pusieron, porque después no recuerda más nada y se desvaneció.



Al despertarse estaba en el auto con Ledesma, pero volvió a desmayarse. Por la mañana, su hermana la encontró en su auto, estacionado frente a su casa, del lado del acompañante y a medio vestir. La sospecha es que el acusado condujo el auto hasta ahí y la dejó.



Ella pasó el día con mucho dolor en el cuerpo, pero empezó a recordar algunas cosas y le pidió ayuda al Colectivo Feminista de Monte Caseros para hacer la denuncia. Según las fuentes, la víctima aportó audios donde él no reconoce la violación, pero sí asumiría haber tenido relaciones sexuales con ella en estado prácticamente inconsciente. Se secuestró el teléfono celular de la chica, a través del cual había recibido un mensaje del presunto victimario, vía WhatsApp.



“La exposición que tuvo que pasar, aunque no se dieron los nombres, es un pueblo muy chico y todo se sabe. Ella está con miedo. Estamos a la espera de la detención, hay pruebas importantes y testigos”, sostienen desde el Colectivo Feminista.



“Como colectivo reclamamos que se haga justicia. Y que, si hay pruebas, además de la palabra de la víctima, ¿por qué ya no está detenido?”, se preguntan. “Otro gran problema es que lamentablemente nuestro Estado municipal espera oficios judiciales para contener a la víctima, todavía no se ha acercado nadie del área psicosocial de la Secretaría de Desarrollo Humano a contenerla. Sólo entrevista psicológica con equipo forense, que no realiza contención, sino peritaje”, sostienen y agregaron: “No hay Comisaría de la Mujer, ni refugio transitorio, ni equipos de profesionales destinados a trabajar y contener en este tema”. La víctima, en tanto, casi no sale de su casa. Espera justicia.