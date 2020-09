Un ex DT de River busca llevarse a su equipo a una de las piezas clave para Marcelo Gallardo Lunes, 07 de septiembre de 2020 Desde España aseguran que un equipo de la Liga acercará una oferta por un jugador titular del Millonario



Este mercado de pases parece ser un dolor de cabeza constante para River Plate. Mientras que Marcelo Gallardo aceptó no reforzar al equipo debido a los problemas económicos que afronta la institución, el DT ya sufrió la partida de Juan Fernando Quintero y parece que otros jugadores podrían marcharse. Esta vez, desde Europa aseguran que un equipo de España estaría detrás de una de las piezas clave del elenco del Muñeco.



Según el medio Estadio Deportivo, el Betis tendría en carpeta al defensor Lucas Martínez Quarta y afirman que enviarán una oferta formal a las oficinas del Monumental en los próximos días. La entidad verdiblanca cuenta con la llegada del chileno Manuel Pellegrini como nuevo entrenador, un viejo conocido de Millonario por su paso entre 2002 y 2003.



Claro que desde el club de Sevilla no disponen de la billetera necesaria para desembolsar los 22 millones de euros que estipula su cláusula de rescisión, por lo que deberán negociar con el elenco de Núñez una cifra que consideren acorde para dejarlo ir. Por un lado se habla que el cuadro español no invertiría más de diez millones en el zaguero de 24 años, una cifra muy por debajo de las expectativas de River aunque con el conocimiento de que el conjunto argentino se encuentra apremiado por el último balance contable que cerró con un pasivo de 4.000 millones de pesos, algo que buscan revertir esta temporada con la venta de algunos futbolistas.





Otro de los elementos que el Millo deberá tener en cuenta es qué intenciones tendrá Martínez Quarta en caso de que llegue la oferta formal ya que el central es uno de los seguidos por Lionel Scaloni para disputar las Eliminatorias sudamericanas y la Copa América 2021 con la Selección y un posible salto a Europa lo haría tener mayor consideración por parte del DT. Esto se suma a que el futbolista aún no renovó su contrato con el club, que vence en junio de 2021, por lo que desde River podrían quedarse con las manos vacías en caso de que el Chino decida marcharse con el pase en su poder el año que viene.



A la espera de que esta intención del Betis se concrete y así ver qué decisión toman siempre con el visto bueno de Gallardo, en el Monumental también encendieron las alarmas por otros jugadores que podrían marcharse, como Rafael Santos Borré que tiene varios pretendientes a su alrededor. El goleador de la pasada Superliga sorprendió con su respuesta a la pregunta sobre qué será de su futuro en diálogo con el programa El Vbar, de Radio Caracol. “Vamos a esperar a ver qué pasa”, fueron las palabras que utilizó el deportista surgido de la cantera del Deportivo Cali al ser consultado sobre si seguiría vistiendo la camiseta de River este semestre.



Todos estos movimientos ocurren mientras la Banda trabaja a contrarreloj para llegar en óptimas condiciones al reinicio de la Copa Libertadores, el gran objetivo del club en lo que resta del año. El jueves 17 de septiembre viajará a Brasil para medirse con San Pablo.