El efecto colateral que se disparó en Barcelona por el duro discurso de Messi al anunciar que se queda

Lunes, 07 de septiembre de 2020

La decisión del argentino impactó de lleno en un asunto que afecta directamente al presidente Josep María Bartomeu



Los hinchas del Barcelona viven horas de cierta tranquilidad luego de que Lionel Messi confirmara en una entrevista que cumplirá su contrato y que seguirá un año más en el club. Sin embargo, las revelaciones del delantero argentino respecto de la mala relación con las autoridades de las institución y las críticas a la ausencia de un proyecto deportivo no hicieron más que enfurecer a la masa societaria del conjunto Blaugrana, que endureció su posición respecto del presidente Josep María Bartomeu y los integrantes de su comisión directiva.



Luego de que se publicara la entrevista en la que Messi confirmó su continuidad en el Barça, la campaña que impulsa la moción de censura contra el presidente del club sumó numerosos adeptos. Integrantes de la agrupación que lleva adelante la iniciativa, denominada Més que una moció, confirmaron al diario As de España que el último sábado se dispararon las firmas de apoyo. En el local central, por ejemplo, se firmaron el doble de papeletas que en los días anteriores. En algunos puestos de los que se diseminaron por toda la ciudad, los papeles se agotaron. Hasta el ex presidente Joan Laporta, que estuvo al frente de la entidad entre 2003 y 2010, se presentó y aportó su respaldo.



De esta manera, los impulsores de la campaña, que cuentan con el apoyo de precandidatos presidenciales como Jordi Farré, Lluís Fernández Alá y Víctor Font, buscan llegar a las 16 mil firmas de socios y socias del Barcelona (15% del padrón) que necesitan reunir para que prospere la moción de censura contra Bartomeu. Según los estatutos del club, hay 14 días hábiles (incluidos los sábados) a partir del día siguiente de iniciado el trámite para reunir las papeletas. Esto implica que deberán llegar al número necesario antes del próximo 17 de septiembre.



En caso de alcanzar el objetivo, el FC Barcelona debería celebrar un referéndum que tan solo comportaría la destitución de la actual junta directiva encabezada por Josep María Bartomeu si así lo quisieran, por lo menos, el 66,6% de los votantes. Cabe recordar que las próximas elecciones del club catalán deberían celebrarse entre marzo y abril del año próximo.



“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça”, dijo Messi el viernes pasado en una nota que le dio al sitio Goal. En la misma entrevista, disparó directamente contra Bartomeu. Sostuvo que él siempre exigió un “proyecto ganador” pero que “hace tiempo” la situación está a la deriva: “No hay proyecto ni hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”.