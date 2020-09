Las operaciones con tarjetas crecieron 22,8% en el último trimestre

Domingo, 06 de septiembre de 2020

También se reactivó el consumo en dólares, como consecuencia de la apertura de nuevas actividades que favorecen el pago por este medio, según datos del Banco Central.





Según un informe elaborado por First Capital Group en base a datos del Banco Central las operaciones con tarjeta de crédito registraron en agosto "un saldo de $ 722.953 millones, lo que representa una suba de 4,4% respecto del cierre del mes anterior, y el crecimiento interanual alcanzó el 67,9%" sosteniendo la "aceleración respecto del mes previo y muy por encima de la inflación del período", reportó el informe.



En tanto, las operaciones en dólares crecieron 37,4% en agosto respecto del mes previo, y acumularon un alza en los últimos tres meses de 127%, aunque con una caída interanual de 60,3%.



"Las compras en el exterior que se realizan en línea, incluidos los pasajes aéreos y estadías para meses venideros, han reactivado el uso de las operaciones en moneda extranjera", afirmaron desde la entidad.



"Las nuevas actividades admitidas dentro del ASPO favorecen los pagos con dinero 'plástico' sobre todo en aquellas modalidades sin contacto en las cuales no es necesaria la interacción entre el cajero y el comprador, además de que el público se vuelca a esta modalidad de financiamiento por su flexibilidad", afirmó el socio del Grupo, Guillermo Barbero.



Asimismo, Barbero destacó que "el crecimiento mencionado se produjo a pesar de que durante el mes analizado venció la primer cuota de la refinanciación establecida por la com. BCRA "A" 6964 para los pagos que operaban durante el mes de abril."