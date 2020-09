Robert Pattinson tiene COVID-19 y se suspendió el rodaje de “The Batman”

Viernes, 04 de septiembre de 2020

La producción se detuvo pocos días después de reanudarse tras cinco meses en suspenso a raíz de la pandemia





El actor Robert Pattinson ha dado positivo por coronavirus, reportaron el jueves Vanity Fair y Hollywood Reporter, lo que llevó a la producción de “The Batman” a suspender la filmación en el Reino Unido. Warner Bros. confirmó este jueves más temprano que el rodaje se paraba después de que un miembro del equipo contrajera COVID-19, pero no confirmó la identidad de la persona.



La compañía no quiso comentar sobre la salud de ningún miembro del staff, y solo compartió esta declaración: “Un miembro de la producción de The Batmandio positivo en la prueba de COVID-19 y se está aislando de acuerdo con los protocolos establecidos. La filmación se detiene temporalmente”.



La citada publicación, no obstante, confirmó a través de otras fuentes de alto nivel que fue Pattinson, la estrella de la película, quien dio positivo.



La filmación se había retomado hace únicamente tres días tras un pausa de cinco meses y medio.





El rodaje se detuvo anteriormente, junto con la mayoría de los demás trabajos de la industria del entretenimiento, en marzo, cuando se declaró la cuarentena por la pandemia de coronavirus.



El representante de Pattinson no respondió a la prensa.



La nueva película del famoso superhéroe del cine, dirigida por Matt Reeves, cuenta en su reparto con Paul Dano , Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis y John Turturro. La película está prevista para su estreno en 2021.



“Soy la venganza”, dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción “Something in the Way” de Nirvana.





La producción, un nuevo enfoque sobre el personaje de cómic, llevaba rodada ya una cuarta parte de su metraje previsto, según el director, antes de que las normas sanitarias contra la pandemia hayan obligado a suspenderla.



El cineasta asegura que este filme, cuyo estreno está previsto para octubre de 2021, no mostrará los orígenes del personaje sino que tratará de reflejar a un Bruce Wayne ya como Batman “cometiendo errores, creciendo, cayendo y siendo un héroe” desde una perspectiva “humana”.