Argentina tuvo un récord de contagios en 24 horas con 12.026 casos

Viernes, 04 de septiembre de 2020

En tanto, la cantidad de muertes ascienden a 245. En total, suman 9.361 los fallecidos y 451.198 los infectados desde el inicio de la pandemia.





Doscientos cuarenta y cinco personas murieron y 12.026 se contagiaron con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, donde las autoridades sanitarias volvieron a advertir sobre la "tensión" que afronta el sistema de salud y el personal que atiende la pandemia.



Según informó esta noche el Ministerio de Salud, con los fallecidos y contagiados en las últimas horas suman 9.361 los decesos y 451.198 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado.



Además, la cartera sanitaria indicó que son 2.394 los pacientes internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,1% en el país y del 68,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



El reporte vespertino consignó que murieron 106 hombres, 78 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 5 en Córdoba; 2 en Jujuy; 1 en La Pampa; 1 en Neuquén; 4 en Río Negro; 1 en Salta y 3 en Santa Fe.



Además 101 mujeres: 79 residentes en la provincia de Buenos Aires; 17 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Córdoba; 1 en Jujuy; 1 en Neuquén y 2 en Santa Fe.



El parte matutino precisó que fallecieron 27 hombres, 17 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Mendoza; 1 en Tierra del Fuego; 2 en Río Negro; 1 en Neuquén; y 11 mujeres; 9 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en Chaco; y 1 en Córdoba.



En este contexto, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "nadie va a derrumbar el ánimo" de los argentinos, y que el país "se está poniendo de pie".



"Nadie nos va a derrumbar en nuestro ánimo. La pandemia no ha terminad, pero la industria se ha puesto en marcha. Gracias a Dios, no hemos visto brotes de enfermedad en las industrias, que han sabido aplicar protocolos. Sigamos trabajando así", exhortó el Presidente en El Palomar, donde asistió al lanzamiento de un nuevo modelo de la automotriz Peugeot.



En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que "la situación es la misma que en las últimas semanas" y señaló la "tensión "y el "estrés" que sufre el sistema de salud y el personal que atiende la pandemia.



Sobre la reunión que el presidente Fernández mantuvo ayer con profesionales de la salud, Vizzotti dijo que fue "emocionante" el "compromiso" que transmitieron los trabajadores y agregó que explicaron "lo que está sucediendo ahora, la tensión y el estrés que genera esta carga de trabajo".



A su vez, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, analizó que es "irracional" hacer más aperturas" de actividades, pidió hacer "un esfuerzo para bajar la cantidad de casos" de coronavirus y advirtió sobre el cansancio que padecen los trabajadores hospitalarios.



En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario planteó que si bien en el territorio bonaerense "hay camas" se está "al 150% de la capacidad de trabajo habitual".



En el plano global, Aministía Internacional informó que al menos 7.000 profesionales de la salud murieron tras contagiarse con coronavirus, y solo en México hubo 1.320 muertes, la cifra más alta para un solo país, mientras que en Argentina se contabilizaron 80 fallecidos en el sector.



El organismo internacional registró también un número elevado de muertes de personal de salud en Estados Unidos (1.077) y Brasil (634), donde las tasas de infección y muerte han sido altas durante toda la pandemia, así como cifras alarmantes en Sudáfrica (240) e India (573), donde las tasas de infección se dispararon en los últimos meses.



Por su lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) alertó que la situación escolar de millones de niños y niñas refugiados será "catastrófica" a causa de la pandemia de coronavirus si la comunidad internacional no actúa "de inmediato".



En su último informe, titulado "Uniendo fuerzas por la educación de las personas refugiadas", el Acnur recordó que la mitad de los niños refugiados en el mundo no están escolarizados, una situación que se agravó por las terribles consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia de coronavirus.



En América Latina, Brasil, el segundo país del mundo más afectado por la Covid, reportó hoy 834 muertos y 43.773 nuevos infectados, con lo que suma 124.614 decesos y 4.041.638. casos acumulados, según informó el Ministerio de Salud.



A su vez, Chile reportó hoy 1.758 casos nuevos de coronavirus y superó los 416.000 pacientes diagnosticados, situación que llevó a las autoridades a extender el estado de excepción por catástrofe.



En Europa, el Ministerio de Salud italiano informó hoy una nueva alza de los casos de coronavirus, con 1.397 positivos y diez fallecimientos, por lo que acumula 35.507 decesos por la enfermedad.



En tanto, Israel decidió hoy confinar a partir del lunes a 30 ciudades del país en medio de una incontenible segunda ola de coronavirus, que ayer superó los 3.000 casos en un solo día por primera vez desde el inicio del brote local de la enfermedad.