Boca confirmó 18 casos de coronavirus en el plantel profesional

Jueves, 03 de septiembre de 2020

El Xeneize informó cuál es el cuadro de situación tras el brote de Covid-19 dentro de la burbuja sanitaria



Luego de que los futbolistas de Boca Juniors, junto con el cuerpo técnico y empleados que integran la delegación alojada en el hotel Howard Johnson de Ezeiza, se realizaran este miércoles los hisopados con el protocolo PCR, el club confirmó que los resultados arrojaron un total de 18 casos de coronavirus en el plantel profesional.



Anoche, tres jugadores y un integrante del cuerpo técnico, que no estaban en la lista de positivos del lunes, tuvieron síntomas compatibles con el virus de Covid-19, por lo que se aguardaban con expectativas estos nuevos resultados. Finalmente, el Xeneize notificó a través de sus redes sociales y web oficial que son 18 los integrantes del plantel infectados con el virus, que sumados a los ocho de la delegación, arrojan un total de 26.



“Se detectaron positivos cuatro casos sintomáticos leves, seis tuvieron síntomas leves y hoy se encuentran asintomáticos, y ocho casos asintomáticos”, indicó al comunicado de prensa.





Asimismo, el club informó que “todos ellos seguirán bajo estrictas normas sanitarias de aislamiento como indican los protocolos”, es decir que harán el aislamiento de 14 días en el mismo hotel en donde están concentrados, y que “volverán a ser sometidos a estudios ECG y ecocardiograma previo a su integración a los entrenamientos”.



En tanto, “el resto de los jugadores volverán a las prácticas de acuerdo a lo que dispongan las autoridades sanitarias, mientras que Iván Marcone será sometido a un nuevo hisopado PCR para su reinserción en el plantel”.



Boca inició el 24 de agosto una “burbuja sanitaria” para poder entrenarse en doble turno en tiempo de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por la situación de pandemia producida por el coronavirus. Mientras tanto, el club realiza una evaluación sobre los motivos que llevaron a este contagio masivo que pone en riesgo la posibilidad de contar con algunos de sus integrantes de la plantilla para el encuentro del próximo 17 de septiembre ante Libertad en Asunción, por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.





Aunque el comunicado no aclara quiénes son los futbolistas con coronavirus, el médico del club Rubén Argemi había informado que entre los contagiados están los cuatro arqueros concentrados, que son Esteban Andrada, Javier García (quienes no practicaron el lunes por tener fiebre), Agustín Rossi y Manuel Roffo. El quinto guardavallas, Agustín Lastra, está en su casa cumpliendo los 14 días de aislamiento por haber dado positivo la semana pasada, junto con el mediocampista Iván Marcone, a quien como se informó se le realizará una nueva prueba.



Según trascendió de fuentes cercanas al plantel, a los arqueros y al volante colombiano Sebastián Pérez, quien no pudo viajar a integrarse a préstamo al Boavista de Portugal por ser positivo asintomático, habría que agregarle a Carlos Izquierdoz, Franco Soldano, Leonardo Jara, Guillermo Pol Fernández (no practicaron el lunes por la mañana por tener síntomas), Eduardo Salvio; y el entrenador de arqueros Fernando Gayoso, todos asintomáticos.



Este miércoles se conoció un audio de Whatsapp de Ramón Wanchope Ábila en donde afirma: “Estamos bien por suerte acá, está todo bien, está todo tranquilo en orden esperando que pase todo esto”, replicó la radio FM 94.7.





A comienzos de semana, en un comunicado, Boca indicó que “algunos integrantes del plantel dieron resultado positivo” durante los hisopados rápidos que se realizaron el viernes pasado por la noche, cuando “se detectaron síntomas compatibles con Covid-19”.



”El domingo se repitieron los testeos PCR a todos los integrantes de la delegación, arrojando la aparición de un brote de contagio”, aseguró oficialmente el club sin precisar el número de personas afectadas. Por lo tanto la dirigencia “xeneize” tomó la determinación, de acuerdo con el cuerpo médico, de suspender los entrenamientos durante 72 horas y dejar a todos los que están en el hotel aislados en sus habitaciones. El DT Miguel Russo, quien es paciente de doble riesgo ya que tiene 64 años y tuvo una enfermedad oncológica en 2018, se retiró el lunes en su auto particular y permanece en su casa, desde donde monitorea la compleja situación que afecta a Boca Juniors.



EL COMUNICADO DE PRENSA DE BOCA



