Independiente hará una oferta para contratar a Isidro Pitta

Jueves, 03 de septiembre de 2020

El entrenador Lucas Pusineri continúa esperando por refuerzos, tras las partidas de Cecilio Domínguez, Gastón Silva, Martín Campaña y Fernando Gaibor, los últimos dos en conflicto por deudas salariales.





Independiente realizará una oferta para contratar al delantero paraguayo Isidro Pitta de Sportivo Luqueño, de cara a la Liga Profesional con fecha tentativa de inicio para finales de septiembre.



El joven atacante, de 21 años, terminó la temporada con siete goles en quince encuentros aunque desde su círculo aseguraron que la prioridad la tendrá Olimpia de Paraguay, actualmente dirigido por el argentino Daniel Garnero y con la cabeza en la Copa Libertadores.



Sin embargo, la dirigencia de Hugo Moyano realizará una oferta por un préstamo con cargo de 200 mil dólares y una opción que rondará el millón y medio de dólares por el 75 por ciento del pase.



De esta forma, los directivos buscarán darle el gusto al entrenador, Lucas Pusineri, que continúa esperando por refuerzos mientras vio cómo se le fueron Cecilio Domínguez, Gastón Silva, Martín Campaña y Fernando Gaibor, los últimos dos en conflicto por deudas salariales.



Además, el arquero colombiano Álvaro Montero (Deportes Tolima) sigue siendo el codiciado por el cuerpo técnico pero los dirigentes saben que la operación tiene pocas chances de concretarse, ya que el club 'cafetero' sólo quiere una venta y no una cesión como ofreció el "Rojo".



De esta forma, si no prospera este nombre en las próximas horas, la dirigencia irá otra vez a la carga por Pedro Gallese (Orlando City) con el mismo plan pero con un mejor diálogo con su entorno, desde donde aseguraron que podría salir cedido y con un cargo bajo.



Pusineri fue claro con los dirigentes: en este contexto la prioridad es un arquero de categoría para armarse de atrás hacia adelante.



Sin embargo, las arcas vacías de la institución agudizaron el ingenio del ex DT de Deportivo Cali que también puso en la lista al uruguayo Sebastián Sosa y a Marcos Díaz, ambos libres y con pasos por Boca Juniors.



En otro orden, el defensor Fabricio Bustos, al igual que Alan Franco y Jonathan Menéndez en la jornada del pasado martes, extendió su vínculo hasta junio de 2022 con una importante mejora contractual.