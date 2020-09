Es de Facundo Astudillo el cuerpo hallado en Villarino Viejo

Jueves, 03 de septiembre de 2020

Así surge del cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, según confirmaron a la jueza de la causa las querellas de Cristina Castro, la mamá del joven desaparecido el 30 de abril.







Los restos óseos encontrados en agosto pasado en la zona conocida como Villarino Viejo pertenecen a Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que se encontraba desaparecido desde el 30 de abril último cuando abandonó su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro, informó la jueza a cargo de la investigación.



Tras conocer la confirmación de la muerte de su hijo, Cristina Castro, la mamá de Facundo, manifestó que "es una cachetada muy fuerte de la vida" y aseguró en un tuit que escribió en su honor que velará por él y por que se haga justicia.



En tanto, el presidente Alberto Fernández expresó su solidaridad con Cristina y aseguró que tanto él como el gobernador bonaerense Axel Kicillof quieren "saber qué pasó" y están "comprometidos con saber la verdad".









La confirmación



Si bien días atrás había trascendido un informe preliminar que aseguraba que los restos óseos correspondían a Facundo, la jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, confirmó este mediodía de manera oficial que el estudio de ADN dio resultado positivo.



Mediante un comunicado, la jueza Marrón informó que se le “hizo saber a Cristina Adriana Castro Alanis, mamá de Facundo Astudillo Castro, la conclusión del ‘Informe de avance de resultados periciales’ del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del Cuerpo Médico Forense (CMF), concerniente a la identificación de los restos hallados en los días 15 y 21 de agosto del corriente año en la zona conocida como Villarino Viejo, provincia de Buenos Aires”.



“El informe señalado concluyó, con base en los distintos exámenes antropológico, odontológico, radiológico y genético, que todos los restos humanos hallados pertenecen a Facundo Astudillo Castro”, añade el escrito judicial.



"Hay una coincidencia, además de genética, en la edad, el sexo y la altura, que es la información que se obtiene por el análisis antropológico"

El estudio fue realizado en un laboratorio de genética forense que posee el EAAF en la ciudad de Córdoba, donde analizaron los restos óseos, elaboraron un ADN y lo compararon con el patrón genético de Cristina Castro y de Luis Astudillo, la madre y el padre de Facundo.



Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que el estudio que realizaron en los laboratorios del EAAF no fue solo una comparación de ADN sino que se hizo un "comparación integral", que incluyó un estudio antropológico, otro odontológico de comparación con las fichas entregadas por la familia y un informe radiológico.



"Hay una coincidencia, además de genética, en la edad, el sexo y la altura, que es la información que se obtiene por el análisis antropológico", dijo a Télam un investigador, quien aclaró que "este fue un adelanto pericial solo a los fines identificatorios" y que en 30 días se presentará el informe final que incluirá también el análisis a la zapatilla secuestrada en el lugar donde fueron hallados los restos.





Las palabras de Cristina Castro



“Me cuesta un montón: una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida”, escribió tras la confirmación Cristina, en una carta publicada esta mañana en el muro de Facebook de La Garganta Poderosa.



“Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia sólo espero justicia”, agregó.









La audiencia



La confirmación sobre la identidad de los restos también estuvo a cargo de la Comisión Por la Memoria (CPM), que mediante un comunicado informó que los resultados de los peritajes fueron dados a conocer por la jueza a la madre de Facundo durante una audiencia “realizada de manera remota esta mañana”.



Según la información brindada desde el Juzgado Federal, “la audiencia se llevó a cabo de forma remota a pedido de Cristina y de sus abogados, toda vez que indicaron que Cristina se encuentra realizando cuarentena obligatoria”.



Desde la CPM dijeron que del encuentro virtual participaron, además, los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la abogada de la Comisión por la Memoria, Margarita Jarque, como querella institucional.







También estuvo presente el titular del EAAF, Luis Fondebrider y Malena Derdoy, a cargo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas y asesoras.



"Este es un momento muy importante para la causa pero también para Cristina y su familia. Por esta misma razón, y teniendo conocimiento de la expectativa que se ha generado, queremos hacer un llamado público a les comunicadores y funcionarios a respetar la intimidad de Cristina y su familia, dando tiempo y espacios que son muy necesarios en estos momentos tanto para ella y su familia, como para el trabajo de las querellas”, añade el comunicado de la CPM.



Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril último cuando en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus dejó su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro para ir a ver a su exnovia a Bahía Blanca.



En el trayecto fue detenido en al menos un control policial debido a la violación de la cuarentena y, según cree su madre, fue desaparecido por la policía bonaerense.



Si bien inicialmente se labró una causa por averiguación de paradero, luego el expediente pasó a ser investigado bajo la carátula de “desaparición forzada” por la justicia federal bahiense, aunque por el momento no hay nadie detenido, a pesar de los pedidos realizados por la querella para imputar a los policías que tomaron contacto con el joven el último día que fue visto con vida.