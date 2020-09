Neymar, Paredes y Di María son los positivos en el PSG, según L’Equipe Miércoles, 02 de septiembre de 2020 El PSG anunció tres positivos por coronavirus, pero no reveló los nombres de los infectados. Pero el medio parisino L’Equipe informó que los contagiados con el virus son el brasileño Neymar y los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di Maria.

El PSG prepara la temporada 2020-2021 aunque la Ligue 1 haya comenzado hace semanas. Las vacaciones del plantel fueron ampliadas por la participación en la Liga de Campeones, pero una vez terminadas, los jugadores realizaron los test de covid-19 para reactivar los entrenamientos. El club anunció que tres futbolistas dieron positivo al coronavirus, pero no reveló los nombres en el comunicado. Sin embargo, el diario francés L’Equipe publicó que los infectados son el brasileño Neymar y los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di Maria.







“Los tres jugadores volvían de Ibiza (España), donde el virus circula activamente en este momento. Como muchos de sus compañeros, allí pasaron parte de sus vacaciones tras la Champions”, comentó el medio. “Neymar, Paredes y Di Maria estarán cuarentena por una semana”, agregó. El vigente campeón de Francia y subcampeón de Europa jugará el primer partido de la presente campaña el 10 de setiembre contra el Lens. “Por el momento, no está amenazado (el juego). Cuatro casos en los ocho días anteriores pueden resultar en un aplazamiento”, explicó el rotativo.