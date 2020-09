El médico de la AFA estimó que los casos detectados en Boca no alterarán los planes Miércoles, 02 de septiembre de 2020 La detección de 19 casos positivos en Boca Juniors no generará cambios en el desarrollo de los entrenamientos que estaba previsto "en tanto y en cuanto el Gobierno no decida otra cosa", aseguró Donato Villani.



El jefe de la Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Donato Villani, aseguró hoy que la detección de 19 casos positivos en la "burbuja" de Boca Juniors era "esperable" y no generará cambios en el desarrollo de los entrenamientos que estaba previsto "en tanto y en cuanto el Gobirerno no decida otra cosa".



"No deja de impactar la cantidad de casos y la noticia pero era algo totalmente esperable. Sabemos que estamos en presencia de una pandemia mundial de múltiples posibilidades de transmisión y se filtró en todos los estratos de sociedad; por lo tanto, no veo motivo por el cual no iba a suceder en el fútbol", aseveró.



En declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, Villani remarcó, no obstante, que "la AFA seguirá adelante con esto en tanto y en cuanto el Gobierno nacional no decida otra cosa".



"Siempre se acató rajatabla lo que el Ministerio de Salud decidió. Por lo tanto, para la AFA, lo que el Ministerio decida será una orden", aseveró Villani, luego de que ayer se confirmara la presencia de 19 casos positivos en el plantel de Boca Juniors, 14 de ellos correspondientes a futbolistas y cinco a técnicos.



A raíz de esas confirmaciones, los entrenamientos en la burbuja sanitaria en la localidad bonerense de Ezeiza fueron suspendidos de manera preventiva por 72 horas, hasta cumplir con nuevos testeos PCR.



En la entrevista que concedió esta mañana, el coordinador médico de la AFA consideró que "en todas partes del mundo anduvieron bien" las "burbujas", aunque "no hay algo que dé tranquilidad y permita estar 100 por ciento seguro".



"Lo vemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, no hay nada que de total seguridad", aseveró Villani, quien remarcó que si bien se procura que "no se filtre nada por ningún lado", lo cuerto es que, "cuando uno hace una 'burbuja', los riesgos son muy grandes, por más que se intente respetar los espacios".



"Por más que se ponga distancia, los individuos comparten el hotel, se entrenan, se suben a un micro, tienen que ir y volver. Buscar una falla es muy difícil, porque puede entrar por tantos lados que se hace imposible y todo queda en sospecha", aseveró Villani.