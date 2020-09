Novios fueron detenidos por el robo de 300 mil pesos en prendas Miércoles, 02 de septiembre de 2020 El comercio se instaló hace poco tiempo por Lavalle al 400 y ayer fue “visitado” por malvivientes, quienes forzaron la puerta de ingreso en horas de la madrugada. Sin embargo, los delincuentes no se dieron cuenta de que quedaron filmados mientras cometían el robo.



Un operativo policial encabezado por el personal de la comisaría Segunda y del Destacamento San Marcos, culminó con la detención de dos jóvenes, novios entre sí, que están sospechados de haber saqueado un local de ropas que abrió sus puertas hace poco tiempo. Ambos fueron arrestados durante un allanamiento que se realizó horas después de cometido el delito.



Según se comentó, los ladrones fueron filmados por las cámaras de seguridad del local, secuencia en la que se pudo ver que los sujetos tenían los rostros cubiertos.



Sin embargo, esto no obstaculizó que los policías dieran con la pareja de sospechosos durante el allanamiento a una casa en la que se encontraron prendas de vestir similares a la que usaban los malvivientes que quedaron registrados por las cámaras.



Los damnificados del robo indicaron que los ladrones se llevaron gran cantidad de prendas, cuyo valor total asciende a 300 mil pesos.



El lugar abrió sus puertas hace dos meses, y está ubicado por Lavalle al 400. A eso de las 2:30, los malvivientes llegaron en motocicleta y con ellos tenían bolsos de gran tamaño y una mochila.

Tras forzar la puerta, ambos ingresaron.



Ida y vuelta



En los bolsos metieron toda la ropa que pudieron. Incluso fueron y vinieron varias veces en moto, para terminar de llevarse todas las prendas que había en el comercio.



Esto ya dio la pista de que los delincuentes trasladaron lo robado a un sitio no muy alejado de allí, por el escaso tiempo en que tardaron en ir y venir.



Además de aportar estos datos, las filmaciones dieron cuenta de la vestimenta de los delincuentes, como ya se dijo anteriormente.

Pasó poco tiempo hasta que la dueña del comercio, quien vive detrás del local, avisó a la Policía de lo que ocurrió. Posteriormente, se dirigió hacia la comisaría Segunda, encargada de la jurisdicción, para realizar la denuncia formal.



Según la exposición policial, los malhechores se llevaron pantalones de distintos modelos y marcas, remeras varias, calzas deportivas, sacos de lana, entre otras prendas que había en exhibición.



Así es que el Destacamento San Marcos prestó colaboración para resolver el caso.



Luego de identificar a los posibles autores, fue allanada una vivienda en la que se encontraban los sospechosos: Jorge Suarez, conocido como “Jorgito” y Camila D., a quienes se les secuestró dinero en efectivo, cuya suma supera los 24 mil pesos, bijouterie, tarjetas de crédito que no les pertenecen a ninguno de los dos, y una motocicleta Honda XR de 150 centímetros cúbicos.



Se espera continuar la pesquisa para determinar el destino de la ropa robada. No se descarta que el dinero hallado se hubiera originado en la venta de ésta.