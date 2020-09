El Ejecutivo y el gremio municipal llegaron a un acuerdo en paritarias Miércoles, 02 de septiembre de 2020 Luego de un cuarto intermedio y del dialogo entre las partes se logró un acuerdo en paritarias municipales. Se iniciará con la convocatoria para pase a planta permanente con participación de la AOEM. Y se resolvió destinar para los trabajadores 50 viviendas del Programa Techo Digno. Y se avanzará también con la bancarización de los beneficiarios de Neike Chamigo. Se rarificó los aumentos del plus y del plus complementario acordado en paritaria anterior.





En el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) se retomó el diálogo entre el Departamento Ejecutivo Municipal, referentes gremiales de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) y representantes del Concejo Deliberante, en el marco de un nuevo encuentro de la Comisión Paritaria Permanente.



Durante la reunión se trataron temas de la agenda prevista y puntos del petitorio entregado por el gremio, llegando a un acuerdo entre las partes.

La reunión estuvo presidida por los secretarios de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano y de Hacienda Guillermo Corrales junto con el secretario de la Aoem Rodolfo Medina, se desarrolló en el recinto del HCD para así cumplir con el distanciamiento social obligatorio, además del uso de barbijo y alcohol en gel, medidas de sanidad preventivas por el Covid-19.



En el acuerdo se decidió iniciar con la convocatoria para pase a planta permanente con participación de la AOEM, en las instancias necesarias a los fines de coordinar las evaluaciones respectivas. Se hará con modalidad de dos etapas, la primera en el segundo semestre del 2020, iniciando la semana próxima y la segunda en el primer semestre del 2021.

Se resolvió destinar para los trabajadores 50 viviendas del Programa Techo Digno, a la AOEM las cuales serán adjudicadas a los empleados municipales mediante un sorteo ante escribano público.

Se continuarán con las reuniones paritarias sectoriales para nuevas áreas a los fines de abordar reivindicaciones y cuestiones puntuales de las mismas, adecuando características de las áreas a los tiempos actuales. Las próximas áreas donde se avanzará son, la Subsecretaría de Educación, la Dirección General de Rentas, Subsecretaría de Salud, Subsecretaría de Transporte, y la Subsecretaría de Higiene Urbana.

Así mismo se decidió avanzar en concursos para cargos directivos en la Subsecretaría de Educación municipal, donde se hará un reconocimiento histórico a los Centros de Desarrollo Infantil.

Se resolvió iniciar el proceso de bancarización de los beneficiarios del Programa Neike Chamigo de manera progresiva. Y establecer un nuevo cronograma para presentación de documentación de escolaridad en el mes de septiembre del 2020.

También se decidió en el acuerdo, crear un gabinete interdisciplinario municipal para los agentes municipales, el mismo contará con asistencia de salud física, psicológica, y asesoramiento legal con participación activa de la AOEM.

Se conformará una Mesa de Trabajo entre el Ejecutivo Municipal, representantes del HDC y representantes del sindicato AOEM a los fines de elaborar una propuesta normativa de modificación del escalafón municipal, previsto en la Ordenanza 1525 y modificatorias. Con el objetivo de recuperar la carrera administrativa, alentando la capacitación constante, priorizando el mérito, generando unificación normativa, y que la misma resulte de fácil comprensión para todos los agentes.



MEDIDAS SALARIALES



Desde el Ejecutivo Municipal se logró con gran esfuerzo poder cumplir con los aumentos pactados en febrero, incluso con el inicio de la pandemia donde se vieron resentidos los recursos, por ello se decidió ratificar los incrementos tanto en el salario básico como en los plus municipales.

Se continuará con el pago de Plus de carácter mensual en el mes de noviembre, de 500 pesos, el cual tendrá carácter mensual, llegando a 2500 pesos, de carácter no remunerativo, no bonificable, que alcanza a todos los trabajadores municipales.

Y con el incremento del Plus Complementario en el mes de noviembre de carácter mensual, de 500 pesos, llegando a 1500 pesos, de carácter no remunerativo, no bonificable, que alcanza a todos los trabajadores municipales.

Se ratificó también en el mismo acto la suma extraordinaria de carácter no remunerativo, no bonificable a los agentes comprendidos en la Ordenanza 1525, y modificatorias de escalafón municipal, personal de planta permanente, y no permanente por la suma de 1000 pesos en el mes de septiembre del 2020.

Por último, acordaron establecer la realización de una reunión especifica en el mes de diciembre para evaluar condiciones de otorgamiento de un bono de fin de año para los trabajadores municipales.



PRESENCIAS



Estuvieron presentes en el encuentro por parte del Ejecutivo Municipal el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; el secretario y subsecretario de Hacienda, Guillermo Corrales y Fernando Cunha; la subsecretaria de Modernización, Gabriela Gauna; y el titular del Instituto de Formación y Capacitación del Agente Municipal (Ifcam), Ezequiel Azzi. Por parte del Concejo Deliberante estuvieron Florencia Ojeda, Fabrizio Sartorio y Daniel Gómez.La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) estuvo representada por su titular, Rodolfo Medina; Walter Gómez, Miguel Vanderland y Ramona Sandoval.