Balearon a un policía que intentaba abusar de una compañera

Martes, 01 de septiembre de 2020

El hecho ocurrió en la localidad de Florentino Ameghino. El hombre de 35 años, con rango de cabo primero, recibió dos disparos en sus piernas y quedó detenido por efectivos de la fuerza provincial

Un cabo de la policía de Chubut fue reducido este lunes de dos balazos y detenido por sus propios compañeros cuando, según informó el comisario general de la fuerza provincial, Miguel Gómez, intentaba abusar de una agente en la localidad de Florentino Ameghino, ubicada a 160 kilómetros al oeste de la capital.



El hecho ocurrió este lunes por la madrugada en la pequeña ciudad de Villa Dique Florentino Ameghino, en el Departamento Gaiman, luego de que este domingo por la noche una mujer policía que se encontraba de franco empezó a recibir a su teléfono celular mensajes de texto y audio “agresivos y explícitos” por parte de un cabo primero de la fuerza de Chubut identificado como Leonardo Martín Peñaloza, de 35 años.



Según informó el comisario Gómez a la agencia Télam, cuando el cabo finalmente la amenazó con ir hasta su casa, la oficial decidió hacer la denuncia en la comisaría local y el responsable de la dependencia le asignó una consigna policial en su vivienda para garantizar su seguridad.



Algunas horas más tarde, mientras aún había plena oscuridad, uno de los policías que vigilaba la casa sintió el ruido de un vidrio que se rompía y advirtió la presencia del cabo que intentaba ingresar, por lo que solicitó refuerzos. De inmediato, un grupo de efectivos liderado por el jefe de la comisaría local, Eduardo Calfuquir, se dirigió al lugar e intentó convencer al cabo para que se entregara.



En ese momento, según explicó el comisario general, Peñaloza comenzó a disparar con su arma hacía los policías que se encontraban custodiando la casa y uno de los disparos impactó en el hombro del comisario a cargo y le produjo una herida leve. En esa situación, el resto de los efectivos redujo a tiros al cabo, quien recibió un impacto de bala en la ingle y otro en una de sus piernas, que le causó una fractura expuesta de tibia y peroné.





Peñaloza, con domicilio en Rawson y registrado como empleado de la Policía provincial desde el año 2012, fue trasladado al hospital de la ciudad de Trelew donde se encuentra internado fuera de peligro y en calidad de detenido.



La mujer policía, en tanto, “está siendo asistida y se encuentra bien pero conmovida por todo lo que pasó”, de acuerdo a la información brindada por Gómez. “Debo felicitar al resto de los efectivos que actuaron con profesionalismo”, agregó el jefe policial.



Para evitar interferencias en la investigación, la fuerza provincial dispuso que la comisaría de esa pequeña localidad del Chubut no sea la que intervenga en las actuaciones, sino en su lugar la de la localidad de Dolavon, ubicada a 90 kilómetros dentro del mismo departamento.



En la misma provincia, el ex jefe de la policía de Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, fue condenado el 20 de agosto pasado por el Tribunal Penal de Puerto Madryn por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante de las hijas de su ex pareja entre 1998 y 2001, cuando las menores tenían 9 y 10 años. La resolución de la Cámara, integrada por Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, se conoció hace 10 días y la pena que recibirá iba a ser informada este lunes. Sin embargo, Ale denunció a los jueces y los recusó, por lo cual la definición de la condena quedará en suspenso hasta que se resuelva ese punto.