Trotta convocó a las ministras de Educación para abordar el plan de regreso a clases

Viernes, 28 de agosto de 2020

El ministro mantendrá un encuentro con sus pares porteña, Soledad Acuña, y bonaerense, Agustina Vila, con el objetivo de trabajar en accciones conjuntas que aseguren la continuidad pedagógica, tras la suspensión de clases presenciales.





El ministro de Educación, Nicolás Trotta, convocó hoy a una reunión a sus pares porteña, Soledad Acuña, y bonaerense, Agustina Vila, para "trabajar de manera colaborativa" en acciones que aseguren "la continuidad pedagógica" de niñas, niños y adolescentes que perdieron contacto con los establecimientos educativos tras la suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus.



El objetivo del encuentro es "continuar trabajando de manera colaborativa en el fortalecimiento de acciones que aseguren la continuidad pedagógica, en especial aquellas orientadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con los que no se ha sostenido el contacto a partir de la suspensión de clases presenciales", indicó la cartera de Educación en un comunicado.



De esta manera, se busca articular el programa Acompañar destinado a evitar el desgranamiento educativo y abordar un plan de regreso a clases presenciales en las jurisdicciones de mayor densidad de población del país, cuando la situación epidemiológica por la pandemia lo permita.



El pasado martes el Consejo Federal de Educación aprobó por unanimidad el programa Acompañar destinado a estudiantes que no tuvieron ningún contacto con las instituciones educativas durante la suspensión de clases presenciales por la pandemia.



La iniciativa "busca alentar y propiciar la continuidad en los estudios de todas las y los estudiantes, en todos los niveles del sistema y evitar el desgranamiento educativo", agregó el comunicado.



"Entendiendo que la situación epidemiológica en la zona del AMBA todavía no permite un regreso seguro a las aulas y atendiendo a la complejidad que conlleva dicha decisión en los conglomerados urbanos con mayor densidad poblacional del país, el titular de la cartera nacional propone comenzar a trabajar en un plan de retorno seguro a las aulas que integre a ambas jurisdicciones y garantice el derecho a la educación", indicó el texto oficial.



El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene 15.000 escuelas con más de 4 millones de alumnos y alumnas entre educación común, especial y jóvenes y adultos, a los que se suman más de 800.000 estudiantes universitarios (grado y pregrado), explicó Educación.



En ese sentido, advirtió que "la movilidad constituye un elemento esencial a considerar para cumplimentar los objetivos pedagógicos y el retorno a las aulas".



Durante el encuentro, Trotta, Acuña y Vila abordarán "cuestiones vinculadas a la movilidad habitual de docentes y estudiantes entre la provincia de Buenos Aires y CABA".



"Se considera oportuno y necesario que la discusión y el trabajo conjunto se encuadre en el Área Metropolitana de Buenos Aires y que en ese ámbito se constituya un espacio amplio y plural de diálogo y acuerdos", concluyó el comunicado.



La cita se da luego de que las autoridades porteñas presentaran un protocolo para la apertura de espacios informáticos en las escuelas a partir del 31 de agosto destinado a los alumnos que perdieron el vínculo con sus docentes, que fue rechazado por el Ministerio de Educación por considerar que el distrito "no cumplía con los niveles de circulación baja del virus" para implementarlo ni "cumplía con 15 requisitos que fueron aprobados por el Consejo Federal de Educación con todas las provincias".