El entrenador de arqueros de River dio positivo y el plantel suspendió prácticas

Viernes, 28 de agosto de 2020

Adrián Olivieri está contagiado y toda la delegación que se encuentra concentrada en una "burbuja sanitaria" de Ezeiza quedará aislada en el lugar.







El entrenador de arqueros de River Plate, Adrián Olivieri, está contagiado de coronavirus, según confirmó el club de Núñez anoche, y toda la delegación que se encuentra concentrada en una "burbuja sanitaria" de Ezeiza quedará aislada en el lugar a la espera de los hisopados que se les practicarán para conocer el estado de sus integrantes, y los entrenamientos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.



El casi centenar de personas que permanecen concentradas desde comienzos de semana en el hotel Holiday Inn, situado a unas 20 cuadras del River Camp. a donde se trasladan diariamente para entrenar, no se podrán mover de sus habitaciones hasta que no se conozcan los resultados de esos hisopados.



"El entrenador de arqueros Adrián Olivieri, que había sido aislado esta mañana por síntomas sospechosos, ha dado positivo de Covid-19 y por tal motivo, el plantel permanecerá dentro de la burbuja, sin llevar a cabo ninguna actividad, hasta no tener nuevos testeos", fue el comunicado oficial que publicó River anoche en sus redes sociales.



Olivieri, que se sumó a la burbuja sanitaria como entrenador de arqueros en reemplazo de Alberto Montes durante esta etapa de trabajo, tuvo algunas líneas de fiebre en horas de la mañana de hoy y fue desafectado de la concentración e hisopado inmediatamente, hasta que anoche se conoció el resultado de ese PCR.









Mientras tanto y por precaución, algunos de los colaboradores que compartieron la cena en la noche anterior habían sido aislados en sus habitaciones a la espera de la determinación de los estudios médicos que iban a confirmar el contagio.



Los primeros indicios aseguraban que no podría dar positivo porque no tuvo contacto con ninguna persona ajena al grupo que está aislado, pero, en caso que sea así, el plantel y la delegación debían ser hisopados para detectar si hay otros casos.



Desde que se inició esta etapa de los entrenamientos y los protocolos, solamente el arquero juvenil Ezequiel Centurión, el rionegrino de Cipolletti que es el cuarto guardavallas del plantel detrás de Franco Armani, Germán Lux y Ernesto Bologna, dio positivo, y hubo un “falso positivo” en un análisis serológico de Gonzalo Montiel, que luego se supo que no estaba contagiado de coronavirus.



Mientras tanto, el plantel se entrenaba en el River Camp, con tareas técnicas-tácticas con pelota, en una jornada que tuvo un solo turno de trabajo y mañana iba a regresar con doble tarea, a las 9.30 y 17.30, en tanto que el sábado se terminaba la concentración hasta el inicio de la competencia.



Sin embargo ahora los testeos podrían demorarse hasta el lunes próximo y por lo tanto la estadía se prolongará, algo que se extenderá a 14 días más para Olivieri y, en caso de haber más afectados, para todos aquellos que también se podrían haber contagiado.



Los jugadores, Paulo Díaz y Jorge Carrascal. con problemas musculares, y el juvenil Benjamín Rolheisser, en la etapa final de la recuperación por una intervención quirúrgica, se habían movido hoy de manera diferenciada, y al finalizar la jornada el colombiano fue dado de alta.



Por lo pronto a River le quedan por delante solamente 20 días para jugar en Brasil contra San Pablo, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el jueves 17 de septiembre.



Es por ello que los tiempos de preparación se reducirán mucho ya que los próximos cuatro días, como mínimo, quedaron obturados, y si aparecen otros casos, esto afectará un proceso de entrenamiento de por sí muy acotado, que comenzó individualmente el 10 de agosto.



"Lo que puede haber pasado es que el afectado estaba en un proceso de incubación cuando llegó a la burbuja, porque ese tiempo se puede extender a los siete días y entonces llegó contagiado ya el pasado lunes, cuando se inició la concentración cerrada", le aclaró anoche a TyC Sports el infectólogo Eduardo López, médico asesor del presidente de la ,Nación, Alberto Fernández.



"Lo que deben hacer ahora en River es poner a todos los miembros de la delegación en cuarentena y testearlo dentro de tres días, para repetir en seis. El aislamiento, en el caso de un contagiado leve, debe ser de 10 días, pero no para volver a entrenarse ya en el undécimo. Y deben controlar en el hotel donde están el comedor, el vestuario y los baños", completó el facultativo.



Argentina, en la voz del presidente de AFA, Claudio Tapia, fue el único país que se opuso a la decisión de la Conmebol de reiniciar la Libertadores el 15 de septiembre, tanto por la falta de preparación que iban a observar los representativos nacionales como por la expansión de la pandemia de Covid-19 en la región.