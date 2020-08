Confirmaron seis nuevos casos de Coronavirus en Capital

Viernes, 28 de agosto de 2020

El parte oficial de este viernes confirmó seis nuevos casos. Todos son de Capital y se encuentran cuempliendo el aislamiento. La provincia ya suma 307 casos de los cuales 246 ya se recuperaron y recibieron el alta.









El Gobierno de la Provincia informó que el parte epidemiológico dio cuenta de seis nuevos casos positivos de Coronavirus, todos residentes en Capital, y que provienen, dos ellos por contacto estrecho con un contagiado por el positivos de Córdoba, otra de las personas por contacto estrecho con un positivo local, y las otras tres personas por contacto estrecho con un miembro de las Fuerzas Armadas con prestación de servicio en el Chaco, se encuentran todos aislados y cumpliendo con lo que establece el protocolo para la contingencia.



De esta forma se acumulan a la fecha 307 casos positivos, de los cuales se han recuperado 246 personas que fueron dadas de alta. Hay 59 casos positivos activos, once de ellos se encuentran internados en el Hospital de Campaña, quienes se encuentran en condición clínica estable. De los activos 49 son de Capital, 1 de Itatí, 1 de Bella Vista, 1 de Monte Caseros, de Ingenio Primer Correntino Santa Anata 1, Juan Pujol 1, Mocoretá 2, La Cruz 2 y Virasoro 1. Han fallecido a la fecha dos personas, una de Capital y una de Paso de los Libres. Se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 1628 personas, y han concluido esa condición de aislamiento 18464 personas.



El Comité de Crisis, hace un llamado a la población, de mantener vigentes todas las medidas de prevención contra la Pandemia, higiene, uso del barbijo, distancia social, no generar aglomeraciones y especialmente no generar eventos ni actividades durante el fin de semana que pongan en peligro la salud de la mayoría de los habitantes. A la vez que piden que se tenga presente que el país transita por un momento de muy alto nivel de contagios, por lo que es fundamental mantener en alto la responsabilidad social y el compromiso ciudadano