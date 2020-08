Recomiendan evitar “hablar fuerte, cantar o reirse” sin tapabocas en lugares cerrados

Jueves, 27 de agosto de 2020

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, volvió a advertir sobre el riesgo que provocan las reuniones sociales en medio de la pandemia de coronavirus





Tras el pico de contagios registrado ayer y en medio de una situación compleja que se extiende cada vez a más provincias, el Ministerio de Salud renovó sus recomendaciones para evitar los contagios de coronavirus. La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, hizo hincapié una vez más en los riesgos que significan las reuniones sociales y dio una serie de recomendaciones.



“Necesitamos realmente jerarquizar las actividades de más riesgo, las actividades en lugares cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapabocas, realizando acciones intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar toser o estornudar sin cubrirse a boca con el pliegue del codo: son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, puede estar incubando el virus, podemos ser parte de la cadena de transmisión”, explicó.



Y agregó: “Si tomamos cada uno de esos recaudos, podemos realizar las actividades autorizadas y en lugar de ser parte de la cadena de transmisión, ser parte del escudo epidemiológico”.





No es la primera vez que el gobierno nacional advierte sobre los encuentros sociales. El propio presidente Alberto Fernández buscó generar conciencia sobre la cuestión la última vez que extendió la cuarentena. Actualmente, el jefe de Estado negocia con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cómo será la nueva fase del aislamiento que probablemente se anunciará mañana y empezará a regir el lunes.



Ayer se registraron más de 10 mil contagios

Este jueves, el Ministerio de Salud informó en su reporte número 331 que hubo en las últimas doce horas 105 nuevas muertes, lo que significa un récord para los informes emitidos por la mañana. En el informe vespertino de ayer, se comunicaron 198 fallecimientos, de manera que en las últimas 24 horas hubo en la Argentina 303 fallecimientos por coronavirus. A su vez, el total de víctimas fatales asciende a 7.944.



La tasa de letalidad es de 2,1% y la tasa de mortalidad específica de coronavirus es de 173 personas por millón de habitantes. La edad mediana de los fallecidos en el país es de 72,4 años. Las 105 nuevas muertes fueron 62 hombres, 50 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires; 1 residente en la provincia de Chaco; 4 residentes en la provincia de Jujuy; 1 residente en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de La Rioja; 1 residente en la provincia de Salta; y 43 mujeres; 36 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires; 1 residente en la provincia de La Rioja; y 2 residentes en la provincia de Jujuy.



Ayer mismo los contagios superaron la barrera de los diez mil casos diarios. La cartera de salud informó 10.550 nuevos pacientes: el 77,6% con residencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 3,6% en Santa Fe, el 3,3% en Córdoba, 2,6% en Mendoza, 2,2% en Jujuy y tres provincias no han notificado casos. La tasa de incidencia es de 816 casos cada 100 mil habitantes, 38 años se mantiene como mediana edad de los contagios y el 6,2% de los que dieron positivo de coronavirus corresponde a personal de salud. En total, hubo en el país 370.188 infectados de Covid-19 (49,1% mujeres y 50,9% hombres).





La transmisión comunitaria es la responsable del crecimiento exponencial de contagios. Se observa en el 61,1% de los casos totales y afecta no solo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, sino a varias localidades del interior del país. La lista es cada vez más larga: incluye a las ciudades chaqueñas de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana; a la capital de Neuquén, Plottier, Cutral Co, Plaza Hiuncul y Centenario; Río Negro, Cipoletti, General Roca, Bariloche; a Chubut en la ciudad de Comodoro Rivadavia; a la capital de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú; a Santa Fe, Rosario y el Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto; a los departamentos jujeños de Manuel Belgrano, El Carmen, Ledesma y San Pedro; a la capital de Salta, Tartagal y Orán; a la capital de Santiago del Estero y a La Banda; a las ciudades pampeanas de Santa Rosa, Catriló y Macachín; a Córdoba Capital; a Paraná y Gualeguaychú de Entre Ríos; a Río Gallegos en Santa Cruz; a Río Grande en Tierra del Fuego; a la capital de Tucumán, la capital de La Rioja y a Chamical de la misma provincia.



Los casos confirmados de coronavirus internados en unidades de terapias intensivas son 2.022. El 73,7% se encuentra en establecimientos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el 5,5% en Córdoba y el 3,5% en Mendoza. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, agregó que el porcentaje de ocupación a nivel nacional es del 58,1% de las camas disponibles y en el AMBA crece al 66,7 por ciento. Por su parte, los recuperados son 274.458 y representan el 76,3% de los casos confirmados. Restando los muertos por coronavirus, quedan 87.786 pacientes que tienen la infección en curso.





La doctora Vizzotti elaboró un análisis en virtud a los datos estadísticos sobre la pandemia en el país: “En la provincia de Buenos Aires se ha visto un aumento de las consultas y de la internación en terapia intensiva en estos últimos días. El resto de las provincias aporta un número importante de casos diarios, lo que aumenta la demanda del sistema de salud, no solo en los centros de resguardo, sino también en los hospitales y en las unidades de terapia intensiva”.



“El doctor Costa cada vez dedica más tiempo a contar cuáles son las zonas de transmisión comunitaria. No solamente tenemos 18 jurisdicciones con transmisión comunitaria, sino que también cada día se suman departamentos. En las últimas semanas no hemos analizado ninguna evolución lo suficientemente buena como para decir que se ha interrumpido la transmisión comunitaria”, agregó la funcionaria.



En relación a este panorama, repitió una serie de recomendaciones: “Necesitamos trabajar en conjunto más que nunca en un momento muy relevante de la pandemia en Argentina. Es necesario tener en claro, una vez más, que el rol individual tiene un impacto en el resultado de la gestión conjunta de la pandemia. Más del 95% de los virus respiratorios que circulan en Argentina son Sars-Cov-2. Los síntomas de tos, dolor de garganta, febrícula, aunque no sea algo que impacte en nuestro estado general y aunque sea algo que vivamos todos los años, en este momento necesitamos prestarle atención, tener contacto con el sistema de salud y eviten el contacto con otras personas”.