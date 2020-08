"No tenemos lugar para divisiones", dijo Larreta Jueves, 27 de agosto de 2020 El jefe de Gobierno porteño defendió el "trabajo en equipo" junto a la Nación aunque reconoció diferencias respecto a la reforma judicial y al regreso de alumnos a las escuelas en la ciudad de Buenos Aires



El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy que "no hay lugar para divisiones, menos en un momento de pandemia" y defendió el "trabajo en equipo" junto a la Nación, a pesar de reconocer diferencias en temas como la reforma judicial y el regreso de alumnos a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires.



"Trabajamos muy coordinadamente con el Gobierno nacional y de la Provincia, aunque somos de partidos diferentes, pero la política queda de lado. Estamos trabajando cien por ciento en equipo", remarcó el funcionario al exponer esta mañana durante la reunión anual del Consejo de las Américas, que sesiona por primera vez en forma virtual debido al aislamiento social por el coronavirus.



En ese marco, el titular del Ejecutivo porteño y uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio afirmó: "No tenemos lugar para las divisiones, menos en un momento como éste. Tenemos que poner el bienestar de la gente por encima de cualquier diferencia política. El único camino para eso es el diálogo".



En ese tramo de su exposición, Rodríguez Larreta mencionó las diferencias de criterio entre Nación y Ciudad, luego de que ayer el ministro de Educación, Nicolás Trotta, rechazara la implementación del plan "Conectate en la Escuela" presentado por la Capital Federal, que buscaba abrir espacios informáticos en las escuelas, que permitan la concurrencia de alumnos que perdieron el vínculo con los docentes desde el inicio del aislamiento.



"Incluso si hay alguna diferencia, como en el tema de la educación que para nosotros es prioridad total, vamos a agotar todas las instancias de diálogo, para ver si nos ponemos poner de acuerdo para hacer que los chicos gradualmente puedan volver a la escuela", dijo el jefe de Gobierno porteño.



En su disertación, Rodríguez Larreta marcó también la otra diferencia que mantiene actualmente con el Gobierno nacional, en relación al proyecto de reforma judicial que será debatido esta tarde en el Senado en el marco de una sesión especial.



"Estoy convencido que es un reforma judicial que requiere un debate más profundo y un consenso más amplio, lo dije públicamente y lo sostengo hoy", aseveró.



A continuación, Rodríguez Larreta llamó a "terminar con las antinomias que caracterizan a la Argentina" y recordó que "empezamos con unitarios y federales y hoy estamos con la grieta".



"Necesitamos consensos duraderos y sentar las bases para un crecimiento sostenible por 30 años", afirmó el jefe de Gobierno, para quien solo se logrará "cuando podamos encontrar un consenso más amplio".



En este punto, consideró que ese consenso supone "entender al otro, acercar posiciones, en algunas cosas conceder, buscar puntos en común" y añadió: "Siempre voy a estar dispuesto al diálogo y la búsqueda de consenso".



Sobre el final de su exposición, resaltó como "un logro que la historia va a ir reconociendo" el traspaso de mandato de un gobierno no peronista que realizó Juntos por el Cambio en diciembre último, y añadió: "Ahora tenemos que profundizar ese logro y darle continuidad".



"Tenemos un oposición muy unida -dijo sobre su propio espacio-, que es responsable, que tiene una visión sobre el futuro y está dispuesta a dialogar", y consideró que hoy "hay una oportunidad enorme" para el país tras "muchas décadas de desempeños económicos volátiles".



"Tenemos que trazar una visión y sostenerla a lo largo del tiempo. Estoy convencido que es la única manera de salir adelante", finalizó su exposición, en la que enumeró las medidas implementadas por la ciudad en la lucha contra el coronavirus, y cómo se adaptó el sistema de salud y el trabajo de su personal a la pandemia.



"En la ciudad de Buenos Aires, llevamos seis semanas de casos estabilizados; incuso las dos o tres últimas levemente para abajo", destacó el mandatario porteño, quien también agradeció el trabajo conjunto y la colaboración con actores privados y con organizaciones sociales, para contener a los sectores más vulnerables.